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أمانة الرياض: إيقاف عن العمل وترحيل لعمالة نظافة فرغت النفايات أمام منزل

كشفت أمانة منطقة الرياض عن إجراءاتها التي اتخذتها في ملف مقطع المتداول حول قيام عمال النظافة بتفريغ النفايات أمام أحد المنازل لأخذ الكرتون.

وأكدت أن إدارة النظافة بأمانة منطقة الرياض تعرفت على سائق الضاغطة والعمال الذين قاموا بذلك عبر تقنية التتبع الموجودة على الضاغطة، وجرى إيقافهم عن العمل والتوجيه بترحيلهم وإنذار المقاول وتطبيق العقوبات النظامية في حقه، والتشهير بالسلوك الخاطئ والمخالف على جميع مقاولي النظافة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين.

بالفيديو.. عامل نظافة يفرغ النفايات أمام منزل مواطن في الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: إيقاف عن العمل وترحيل لعمالة نظافة فرغت النفايات أمام منزل
سبق

كشفت أمانة منطقة الرياض عن إجراءاتها التي اتخذتها في ملف مقطع المتداول حول قيام عمال النظافة بتفريغ النفايات أمام أحد المنازل لأخذ الكرتون.

وأكدت أن إدارة النظافة بأمانة منطقة الرياض تعرفت على سائق الضاغطة والعمال الذين قاموا بذلك عبر تقنية التتبع الموجودة على الضاغطة، وجرى إيقافهم عن العمل والتوجيه بترحيلهم وإنذار المقاول وتطبيق العقوبات النظامية في حقه، والتشهير بالسلوك الخاطئ والمخالف على جميع مقاولي النظافة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:01 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:39 PM

أمانة الرياض: إيقاف عن العمل وترحيل لعمالة نظافة فرغت النفايات أمام منزل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,072

كشفت أمانة منطقة الرياض عن إجراءاتها التي اتخذتها في ملف مقطع المتداول حول قيام عمال النظافة بتفريغ النفايات أمام أحد المنازل لأخذ الكرتون.

وأكدت أن إدارة النظافة بأمانة منطقة الرياض تعرفت على سائق الضاغطة والعمال الذين قاموا بذلك عبر تقنية التتبع الموجودة على الضاغطة، وجرى إيقافهم عن العمل والتوجيه بترحيلهم وإنذار المقاول وتطبيق العقوبات النظامية في حقه، والتشهير بالسلوك الخاطئ والمخالف على جميع مقاولي النظافة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين.

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