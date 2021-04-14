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"أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح

للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا

فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.


وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html

جدة أمانة جدة توصيل الذبائح المسلخ فيروس كورونا الجديد

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"أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح
سبق

فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.


وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:03 AM

"أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح

للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,467

فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.


وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html

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