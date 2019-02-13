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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمدينة الدمام تضمنت 229 قطعة أفياش كهربائية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار مكافحة الغش التجاري المواصفات والمقاييس أفياش كهربائية المحكمة الجزائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمدينة الدمام تضمنت 229 قطعة أفياش كهربائية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:15 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:50 AM

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمدينة الدمام تضمنت 229 قطعة أفياش كهربائية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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