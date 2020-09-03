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"الفيصل" يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي.. عن بُعد

ناقش عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية

ناقش رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال ‏الاجتماع الأول للجنة التعليم، الذي عقد اليوم "عن بعد"؛ عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.

وأكد "الفيصل" أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي.. عن بُعد
سبق

ناقش رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال ‏الاجتماع الأول للجنة التعليم، الذي عقد اليوم "عن بعد"؛ عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.

وأكد "الفيصل" أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:48 PM

"الفيصل" يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي.. عن بُعد

ناقش عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال ‏الاجتماع الأول للجنة التعليم، الذي عقد اليوم "عن بعد"؛ عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.

وأكد "الفيصل" أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.

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