النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًا لأغراض تجارية

48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كل بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًا لأغراض تجارية
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كل بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
03:06 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًا لأغراض تجارية

48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
538

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كل بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,123
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة