حالةٌ ماطرةٌ تُواعد الباحة اليوم وتستمر للثامنة مساء
مركز الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها.
حالةٌ ماطرةٌ تُواعد الباحة اليوم وتستمر للثامنة مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-20
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها.
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:40 AM
حالةٌ ماطرةٌ تُواعد الباحة اليوم وتستمر للثامنة مساء
مركز الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها.