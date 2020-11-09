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المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية

من خلال وفد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في الاجتماع الدوري الـ 52 للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي "عبر الاتصال المرئي" خلال الفترة 9 - 10 نوفمبر 2020 م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة التمويل من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة “كورونا” المستجد، كما تم بحث البناء الأفضل لمجتمع بيئي (صديق للبيئة)، وسبل تمويل المشاريع والبرامج التنموية بشكل أفضل.

وثمّن "الغامدي" التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس والدول ذات العضوية بالمنظمة في كل ما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم المتضررة.

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المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية
سبق

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في الاجتماع الدوري الـ 52 للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي "عبر الاتصال المرئي" خلال الفترة 9 - 10 نوفمبر 2020 م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة التمويل من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة “كورونا” المستجد، كما تم بحث البناء الأفضل لمجتمع بيئي (صديق للبيئة)، وسبل تمويل المشاريع والبرامج التنموية بشكل أفضل.

وثمّن "الغامدي" التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس والدول ذات العضوية بالمنظمة في كل ما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم المتضررة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:47 PM

المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية

من خلال وفد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في الاجتماع الدوري الـ 52 للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي "عبر الاتصال المرئي" خلال الفترة 9 - 10 نوفمبر 2020 م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة التمويل من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة “كورونا” المستجد، كما تم بحث البناء الأفضل لمجتمع بيئي (صديق للبيئة)، وسبل تمويل المشاريع والبرامج التنموية بشكل أفضل.

وثمّن "الغامدي" التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس والدول ذات العضوية بالمنظمة في كل ما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم المتضررة.

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