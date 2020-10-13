الباحة.. تصادم واحتراق مركبة والجهات الأمنية تباشر

تباشر الجهات الأمنية والإسعافية -هذه اللحظات- حادثاً بعقبة الملك فهد بالباحة؛ عبارة عن ارتطام بين مركبتيْن نتج عنه عدد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية -هذه اللحظات- حادثاً بعقبة الملك فهد بالباحة؛ عبارة عن ارتطام بين مركبتيْن نتج عنه عدد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.عقبة الملك فهد الباحة
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية -هذه اللحظات- حادثاً بعقبة الملك فهد بالباحة؛ عبارة عن ارتطام بين مركبتيْن نتج عنه عدد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية -هذه اللحظات- حادثاً بعقبة الملك فهد بالباحة؛ عبارة عن ارتطام بين مركبتيْن نتج عنه عدد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.