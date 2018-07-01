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إحباط محاولة تهريب أكثر من 78 كيلو من "الحشيش" في جمرك الوديعة

حقق جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة نجاحاً لافتاً؛ وذلك بإحباطه محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بلغت (78.340) ثمانية وسبعين كيلو وثلاثمائة وأربعين جراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وحول تفصيل ذلك أوضح سامي السليمان مدير عام جمرك الوديعة أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل المركبة، بحيث تم استحداث مخبأ في أرضية المركبة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية ووضع كامل الكمية البالغة (70) "بلاطة" حشيش بداخل المخبأ، وأوضح "السليمان" أنه جرى بعد ضبط الكمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 78 كيلو من "الحشيش" في جمرك الوديعة
سبق

حقق جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة نجاحاً لافتاً؛ وذلك بإحباطه محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بلغت (78.340) ثمانية وسبعين كيلو وثلاثمائة وأربعين جراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وحول تفصيل ذلك أوضح سامي السليمان مدير عام جمرك الوديعة أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل المركبة، بحيث تم استحداث مخبأ في أرضية المركبة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية ووضع كامل الكمية البالغة (70) "بلاطة" حشيش بداخل المخبأ، وأوضح "السليمان" أنه جرى بعد ضبط الكمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:38 AM

إحباط محاولة تهريب أكثر من 78 كيلو من "الحشيش" في جمرك الوديعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
4,498

حقق جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة نجاحاً لافتاً؛ وذلك بإحباطه محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بلغت (78.340) ثمانية وسبعين كيلو وثلاثمائة وأربعين جراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وحول تفصيل ذلك أوضح سامي السليمان مدير عام جمرك الوديعة أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل المركبة، بحيث تم استحداث مخبأ في أرضية المركبة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية ووضع كامل الكمية البالغة (70) "بلاطة" حشيش بداخل المخبأ، وأوضح "السليمان" أنه جرى بعد ضبط الكمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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