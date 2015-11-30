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اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها

العملية الانتخابية جرت ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة

انتخبت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيساً، والمستشار سيف بن عبدالله التركي، والدكتورة ميمونة بنت عبدالقادر بلفقيه، نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائباه، عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع الاستشارات الوطني بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة الدكتور إيهاب أبوركبة، إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الاستشارات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مؤكداً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمّناً الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها، الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وبين أن قطاع الاستشارات في المملكة يعد من القطاعات الواعدة التي يعول عليها كثيراً في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، ولاسيما قطاع الاستشارات الوطني، حيث يقع على عاتق اللجنة دور كبير في تنمية المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني وتحويل المنشآت الاستشارية الصغيرة والمتوسطة إلى منشآت كبيرة من خلال التحالفات والاندماجات والشراكات، مشيراً إلى أنهم سيعملون بالتعاون مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية بمختلف المناطق للوصول للمسؤولين والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والعمل على حصول المكاتب الاستشارية السعودية على حصص من عقود المشاريع والدراسات مع التركيز على رفع قدراتها التنافسية.

مجلس الغرف السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها
سبق

انتخبت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيساً، والمستشار سيف بن عبدالله التركي، والدكتورة ميمونة بنت عبدالقادر بلفقيه، نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائباه، عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع الاستشارات الوطني بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة الدكتور إيهاب أبوركبة، إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الاستشارات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مؤكداً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمّناً الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها، الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وبين أن قطاع الاستشارات في المملكة يعد من القطاعات الواعدة التي يعول عليها كثيراً في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، ولاسيما قطاع الاستشارات الوطني، حيث يقع على عاتق اللجنة دور كبير في تنمية المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني وتحويل المنشآت الاستشارية الصغيرة والمتوسطة إلى منشآت كبيرة من خلال التحالفات والاندماجات والشراكات، مشيراً إلى أنهم سيعملون بالتعاون مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية بمختلف المناطق للوصول للمسؤولين والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والعمل على حصول المكاتب الاستشارية السعودية على حصص من عقود المشاريع والدراسات مع التركيز على رفع قدراتها التنافسية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
11:40 AM

اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها

العملية الانتخابية جرت ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتخبت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيساً، والمستشار سيف بن عبدالله التركي، والدكتورة ميمونة بنت عبدالقادر بلفقيه، نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمهن الاستشارية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائباه، عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع الاستشارات الوطني بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة الدكتور إيهاب أبوركبة، إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الاستشارات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مؤكداً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمّناً الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها، الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وبين أن قطاع الاستشارات في المملكة يعد من القطاعات الواعدة التي يعول عليها كثيراً في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، ولاسيما قطاع الاستشارات الوطني، حيث يقع على عاتق اللجنة دور كبير في تنمية المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني وتحويل المنشآت الاستشارية الصغيرة والمتوسطة إلى منشآت كبيرة من خلال التحالفات والاندماجات والشراكات، مشيراً إلى أنهم سيعملون بالتعاون مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية بمختلف المناطق للوصول للمسؤولين والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والعمل على حصول المكاتب الاستشارية السعودية على حصص من عقود المشاريع والدراسات مع التركيز على رفع قدراتها التنافسية.

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