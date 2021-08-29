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متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد

بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بالعودة

‬ بدأ المتدربون والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية (بنين – بنات) بمنطقة عسير، تدريبهم مع بداية العام التدريبي الجديد، بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بالعودة.

واستقبلت 36 كلية ومعهداً بعسير أكثر من 21 ألف متدرب ومتدربة منهم أكثر من 4700 متدرب جديد تسلّموا جداولهم الدراسية، وتم توجيههم لورشهم داخل المنشآت التدريبية.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، خلال زيارته التفقدية للكلية التقنية الثانية بأبها: إن الإدارة العامة والمنشآت التدريبية بالمنطقة، أنهت كل إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: تواجد مسؤولو الجودة والسلامة المهنية بالإدارة في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف محافظات منطقة عسير؛ للوقوف على كل الاستعدادات لبداية عام تدريبي جديد.

وتابع: كان هناك حضور مميز لمتدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من المحصنين، بنسبة تتجاوز 87% تقريبًا، وهي نسبة جيدة مع الأمل في اكتمال النسبة إلى 100%، بإذن الله، بعد أن يكمل الجميع أخذ اللقاحات اللازمة ليكملوا مع بقية زملائهم التدريب.

وأوضح "الحفظي" أن كليات ومعاهد المؤسسة منتشرة في مختلف محافظات عسير، وتقدم خدماتها لأبناء الوطن بفضل الدعم السخي الذي تجده المؤسسة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث تم هذا العام تحويل فرعي كليتين إلى كليتين مستقلتين هي "الكلية التقنية للبنين" في محافظة ظهران الجنوب، وفرع "الكلية التقنية للبنين" في رجال ألمع.

كما تم تسلم عدد من المشاريع الجديدة بالمنطقة، هي مشروع "كلية السياحة والفندقة" بخميس مشيط، و"الكلية التقنية للبنات" ببلقرن، و"الكلية التقنية للبنات" بالنماص، ليصبح لدى التدريب التقني بعسير 88 منشأة تدريبية حكومية وأهلية منها 11 كلية "بنين" وسبع كليات "بنات"، وثلاثة فروع كليات للبنين وعشرة معاهد صناعية ثانوية، وخمسة معاهد مهنية بالسجون، بالإضافة إلى 52 منشأة تدريبية أهلية بالمنطقة.

وتمنّى "الحفظي"، لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الصحة والسلامة والتدريب في جو صحي مع بداية عام تدريبي جديد محمل بالتفاؤل والصحة للجميع.

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متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد
سبق

‬ بدأ المتدربون والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية (بنين – بنات) بمنطقة عسير، تدريبهم مع بداية العام التدريبي الجديد، بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بالعودة.

واستقبلت 36 كلية ومعهداً بعسير أكثر من 21 ألف متدرب ومتدربة منهم أكثر من 4700 متدرب جديد تسلّموا جداولهم الدراسية، وتم توجيههم لورشهم داخل المنشآت التدريبية.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، خلال زيارته التفقدية للكلية التقنية الثانية بأبها: إن الإدارة العامة والمنشآت التدريبية بالمنطقة، أنهت كل إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: تواجد مسؤولو الجودة والسلامة المهنية بالإدارة في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف محافظات منطقة عسير؛ للوقوف على كل الاستعدادات لبداية عام تدريبي جديد.

وتابع: كان هناك حضور مميز لمتدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من المحصنين، بنسبة تتجاوز 87% تقريبًا، وهي نسبة جيدة مع الأمل في اكتمال النسبة إلى 100%، بإذن الله، بعد أن يكمل الجميع أخذ اللقاحات اللازمة ليكملوا مع بقية زملائهم التدريب.

وأوضح "الحفظي" أن كليات ومعاهد المؤسسة منتشرة في مختلف محافظات عسير، وتقدم خدماتها لأبناء الوطن بفضل الدعم السخي الذي تجده المؤسسة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث تم هذا العام تحويل فرعي كليتين إلى كليتين مستقلتين هي "الكلية التقنية للبنين" في محافظة ظهران الجنوب، وفرع "الكلية التقنية للبنين" في رجال ألمع.

كما تم تسلم عدد من المشاريع الجديدة بالمنطقة، هي مشروع "كلية السياحة والفندقة" بخميس مشيط، و"الكلية التقنية للبنات" ببلقرن، و"الكلية التقنية للبنات" بالنماص، ليصبح لدى التدريب التقني بعسير 88 منشأة تدريبية حكومية وأهلية منها 11 كلية "بنين" وسبع كليات "بنات"، وثلاثة فروع كليات للبنين وعشرة معاهد صناعية ثانوية، وخمسة معاهد مهنية بالسجون، بالإضافة إلى 52 منشأة تدريبية أهلية بالمنطقة.

وتمنّى "الحفظي"، لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الصحة والسلامة والتدريب في جو صحي مع بداية عام تدريبي جديد محمل بالتفاؤل والصحة للجميع.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:05 PM

متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد

بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بالعودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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‬ بدأ المتدربون والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية (بنين – بنات) بمنطقة عسير، تدريبهم مع بداية العام التدريبي الجديد، بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بالعودة.

واستقبلت 36 كلية ومعهداً بعسير أكثر من 21 ألف متدرب ومتدربة منهم أكثر من 4700 متدرب جديد تسلّموا جداولهم الدراسية، وتم توجيههم لورشهم داخل المنشآت التدريبية.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، خلال زيارته التفقدية للكلية التقنية الثانية بأبها: إن الإدارة العامة والمنشآت التدريبية بالمنطقة، أنهت كل إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: تواجد مسؤولو الجودة والسلامة المهنية بالإدارة في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف محافظات منطقة عسير؛ للوقوف على كل الاستعدادات لبداية عام تدريبي جديد.

وتابع: كان هناك حضور مميز لمتدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من المحصنين، بنسبة تتجاوز 87% تقريبًا، وهي نسبة جيدة مع الأمل في اكتمال النسبة إلى 100%، بإذن الله، بعد أن يكمل الجميع أخذ اللقاحات اللازمة ليكملوا مع بقية زملائهم التدريب.

وأوضح "الحفظي" أن كليات ومعاهد المؤسسة منتشرة في مختلف محافظات عسير، وتقدم خدماتها لأبناء الوطن بفضل الدعم السخي الذي تجده المؤسسة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث تم هذا العام تحويل فرعي كليتين إلى كليتين مستقلتين هي "الكلية التقنية للبنين" في محافظة ظهران الجنوب، وفرع "الكلية التقنية للبنين" في رجال ألمع.

كما تم تسلم عدد من المشاريع الجديدة بالمنطقة، هي مشروع "كلية السياحة والفندقة" بخميس مشيط، و"الكلية التقنية للبنات" ببلقرن، و"الكلية التقنية للبنات" بالنماص، ليصبح لدى التدريب التقني بعسير 88 منشأة تدريبية حكومية وأهلية منها 11 كلية "بنين" وسبع كليات "بنات"، وثلاثة فروع كليات للبنين وعشرة معاهد صناعية ثانوية، وخمسة معاهد مهنية بالسجون، بالإضافة إلى 52 منشأة تدريبية أهلية بالمنطقة.

وتمنّى "الحفظي"، لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الصحة والسلامة والتدريب في جو صحي مع بداية عام تدريبي جديد محمل بالتفاؤل والصحة للجميع.

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