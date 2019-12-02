وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
وزير الخارجية
سفير جمهورية فرنسا
وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-02
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:15 PM
وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.