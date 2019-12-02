وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.