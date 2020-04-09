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النزهان  لـ "سبق": برنامج البقاء في المنزل يجب أن يكون رياضيًا وذهنيًا

أهمية كبيرة تحددها مسافة متر ونصف المتر

شدد لاعب الهلال (السابق) محمد النزهان على أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة وتنفيذ قرارات الجهات الأمنية، والتي تصب في صالح المواطن والمقيم معًا، من أجل التصدي بمشيئة الله لجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال النزهان لـ "سبق":"علينا أن نعي كلمة كلنا مسؤول جيدًا، والبقاء في المنازل من أجل سلامة الجميع، كما أن التباعد بمسافة متر ونصف المتر في حال الضرورة وعدم المخالطة يعد وعيًا وسلوكًا حضاريًا يجب أن يتسم به الفرد".

وعن برنامجه اليومي في المنزل قال النزهان: "أمارس الرياضة من خلال القيام ببعض التمارين في المنزل إلى جانب القراءة ومشاهدة بعض البرامج الرياضية بشكل يومي، ويبقى الهدف من البقاء في المنزل هو التقيد بالتعليمات والتوجيهات مع أهمية الحفاظ على النظافة والالتزام بالبرنامج الرياضي والغذائي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النزهان  لـ "سبق": برنامج البقاء في المنزل يجب أن يكون رياضيًا وذهنيًا
سبق

شدد لاعب الهلال (السابق) محمد النزهان على أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة وتنفيذ قرارات الجهات الأمنية، والتي تصب في صالح المواطن والمقيم معًا، من أجل التصدي بمشيئة الله لجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال النزهان لـ "سبق":"علينا أن نعي كلمة كلنا مسؤول جيدًا، والبقاء في المنازل من أجل سلامة الجميع، كما أن التباعد بمسافة متر ونصف المتر في حال الضرورة وعدم المخالطة يعد وعيًا وسلوكًا حضاريًا يجب أن يتسم به الفرد".

وعن برنامجه اليومي في المنزل قال النزهان: "أمارس الرياضة من خلال القيام ببعض التمارين في المنزل إلى جانب القراءة ومشاهدة بعض البرامج الرياضية بشكل يومي، ويبقى الهدف من البقاء في المنزل هو التقيد بالتعليمات والتوجيهات مع أهمية الحفاظ على النظافة والالتزام بالبرنامج الرياضي والغذائي".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:14 AM

النزهان  لـ "سبق": برنامج البقاء في المنزل يجب أن يكون رياضيًا وذهنيًا

أهمية كبيرة تحددها مسافة متر ونصف المتر

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,087

شدد لاعب الهلال (السابق) محمد النزهان على أهمية التقيد بتوجيهات وزارة الصحة وتنفيذ قرارات الجهات الأمنية، والتي تصب في صالح المواطن والمقيم معًا، من أجل التصدي بمشيئة الله لجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال النزهان لـ "سبق":"علينا أن نعي كلمة كلنا مسؤول جيدًا، والبقاء في المنازل من أجل سلامة الجميع، كما أن التباعد بمسافة متر ونصف المتر في حال الضرورة وعدم المخالطة يعد وعيًا وسلوكًا حضاريًا يجب أن يتسم به الفرد".

وعن برنامجه اليومي في المنزل قال النزهان: "أمارس الرياضة من خلال القيام ببعض التمارين في المنزل إلى جانب القراءة ومشاهدة بعض البرامج الرياضية بشكل يومي، ويبقى الهدف من البقاء في المنزل هو التقيد بالتعليمات والتوجيهات مع أهمية الحفاظ على النظافة والالتزام بالبرنامج الرياضي والغذائي".

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