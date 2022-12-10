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"تعليم محايل" يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

من خلال عدد من الفعاليات.. ولوحة جدارية كبيرة

احتفلت إدارة تعليم محايل عسير، باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال مدير التعليم بمحايل، منصور بن عبدالله آل شريم، مخاطبًا منسوبي الإدارة التعليمية: الفساد ليس في المال فقط، ولكن أيضًا إخلال الموظف بواجباته .. فساد، وتأخره عن الدوام.. فساد، وعدم استشعاره للمسؤولية .. فساد.

ووجه "آل شريم" مكاتب التعليم والأقسام والمدارس "بنين وبنات" بالاحتفاء بالْيَوْمَ العالمي لمكافحة الفساد، داعيًا جميع المدارس إلى الاهتمام والمشاركة في المناسبة من خلال العديد من الأنشطة بينها الإذاعة المدرسية وحصة النشاط وإقامة معارض توعوية تعزز من قيم النزاهة بالإضافة إلى عمل لوحة جدارية عن قيم النزاهة، شهدت عبارات عن مكافحة الفساد حيث خط مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية، وجميع منسوبي الإدارة عبارات على اللوحة الجدارية المعدة بالمناسبة .

وأكد "آل شريم " أنه لا مكان للفساد والمفسدين في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين.

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"تعليم محايل" يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد
سبق

احتفلت إدارة تعليم محايل عسير، باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال مدير التعليم بمحايل، منصور بن عبدالله آل شريم، مخاطبًا منسوبي الإدارة التعليمية: الفساد ليس في المال فقط، ولكن أيضًا إخلال الموظف بواجباته .. فساد، وتأخره عن الدوام.. فساد، وعدم استشعاره للمسؤولية .. فساد.

ووجه "آل شريم" مكاتب التعليم والأقسام والمدارس "بنين وبنات" بالاحتفاء بالْيَوْمَ العالمي لمكافحة الفساد، داعيًا جميع المدارس إلى الاهتمام والمشاركة في المناسبة من خلال العديد من الأنشطة بينها الإذاعة المدرسية وحصة النشاط وإقامة معارض توعوية تعزز من قيم النزاهة بالإضافة إلى عمل لوحة جدارية عن قيم النزاهة، شهدت عبارات عن مكافحة الفساد حيث خط مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية، وجميع منسوبي الإدارة عبارات على اللوحة الجدارية المعدة بالمناسبة .

وأكد "آل شريم " أنه لا مكان للفساد والمفسدين في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:53 PM

"تعليم محايل" يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

من خلال عدد من الفعاليات.. ولوحة جدارية كبيرة

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
147

احتفلت إدارة تعليم محايل عسير، باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال مدير التعليم بمحايل، منصور بن عبدالله آل شريم، مخاطبًا منسوبي الإدارة التعليمية: الفساد ليس في المال فقط، ولكن أيضًا إخلال الموظف بواجباته .. فساد، وتأخره عن الدوام.. فساد، وعدم استشعاره للمسؤولية .. فساد.

ووجه "آل شريم" مكاتب التعليم والأقسام والمدارس "بنين وبنات" بالاحتفاء بالْيَوْمَ العالمي لمكافحة الفساد، داعيًا جميع المدارس إلى الاهتمام والمشاركة في المناسبة من خلال العديد من الأنشطة بينها الإذاعة المدرسية وحصة النشاط وإقامة معارض توعوية تعزز من قيم النزاهة بالإضافة إلى عمل لوحة جدارية عن قيم النزاهة، شهدت عبارات عن مكافحة الفساد حيث خط مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية، وجميع منسوبي الإدارة عبارات على اللوحة الجدارية المعدة بالمناسبة .

وأكد "آل شريم " أنه لا مكان للفساد والمفسدين في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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