خادم الحرمين يرفض المساس بالجولان.. اهتمام بفلسطين وإطلاق السجناء المعسرين

سبق هذا الأسبوع.. الكشف عن آلاف الحسابات المزيفة التي تديرها إيران ضد السعودية

سجل الأسبوع الأول من شهر إبريل الكثير من الأحداث، والتي كان أبرزها القمة العربية، وتدشين أول طائرة نفاثة من طراز هوك بتجميع سعودي، إضافة إلى مكرمة الملك في إطلاق سراح سجناء الشرقية، حيث أخذت تلك الأحداث مساحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار رئيس الهلال الجدل بهجومه اللاذع تجاه مسيري اتحاد الكرة.

"سبق" تسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع عبر التقرير التالي:

الملك سلمان من قمة العرب في تونس: نرفض أي مساسٍ بالجولان وفلسطين على رأس اهتماماتنا

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مستهل كلمته، بالقمة العربية المنعقدة في تونس، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة.

https://sabq.org/TcX34S



أكد البيان الختامي لقمة تونس، الأحد الماضي، رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وبطلان إعلان الجولان، كما أدان استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الحوثية.

https://sabq.org/MZFQCK



"هوك السعودية" تعانق عنان السماء

دشَّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال هذا الأسبوع، أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عددٍ من أجزائها محليًا بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

https://sabq.org/F8frX6



خادم الحرمين يطلق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

https://sabq.org/3QNhfW



النيابة العامة: التحقيق عبر "الأقمار الصناعية" تكشف ملابسات نهب 850 ألف ريال

قالت النيابة العامة إن مهارة استطلاعات التحقيق تقنيًا "عبر الأقمار الصناعية" قادت بسهولة لكشف ملابسات قضية نهب 850 ألف ريال من جهاز صرف آلي، مبينةً أن المملكة تأتي في طلائع الدول الأكثر مهارة في الاستطلاع التحقيقي "تقنيًا".

https://sabq.org/pDxvRd



"أمن الدولة" يعيد طفليْن سعودييْن اختطفهما والدهما من أمهما قبل التحاقه بـ"داعش"

تمكّن جهاز أمن الدولة في السعودية، من إعادة طفليْن سعودييْن اختطفهما والدهما من أمهما قبل أن يلتحق بتنظيم "داعش" منذ سنوات ويترك طفليه لدى التنظيم الإرهابي.

https://sabq.org/hHs32m



"سند محمد بن سلمان" يبدأ صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقيه

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان"، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد.

https://sabq.org/xp9ZXw



تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 4 جناة أُدينوا بجريمة "مخدرات"

شهدت جدة، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 4 جناة "3 رجال وامرأة" من 3 جنسيات أُدينوا بجريمة واحدة عنوانها المخدرات.

https://sabq.org/mVG5k3



إيفاد 130 معلمًا للتدريس في الخارج بالدول الشقيقة والصديقة

صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي، بإيفاد 130 معلمًا للتدريس في الخارج في الدول الشقيقة والصديقة.

https://sabq.org/JT8cKw

"التقاعد" تطلق خدمة "العناية بالعملاء"

في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق استراتيجيتها 2022، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة "العناية بالعملاء".

https://sabq.org/PM9Jdf



"العدل" تطلق مشروع "المحكمة النموذجية" لترسيخ البناء المؤسسي للقضاء

أطلقت وزارة العدل، مشروع "المحكمة النموذجية"؛ بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

https://sabq.org/H4gKFq



للمرة العاشرة على التوالي.. المملكة تشارك في الحدث العالمي "ساعة الأرض"

سجلت المملكة العربية السعودية السبت الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، مشاركتها الدولية في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، حيث شاركت 23 مدينة سعودية في الحدث.

https://sabq.org/87ngzZ



"سياحة جدة" تصدر ترخيصًا لمتحف "صفحات من التاريخ"

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جدة، ترخيصًا لمتحف "صفحات من التاريخ"، كواحد من أهم المتاحف المتخصصة في تاريخ الصحافة بالمملكة.

https://sabq.org/6TcxBw



"المساحة الجيولوجية" ترشح 5 كهوف بالمملكة لتصبح مزارات سياحية

رشحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 5 من الكهوف الطبيعية في المملكة، لتصبح مزارات سياحية.

https://sabq.org/XpNt6s



"هدف" يلحق 5556 شابًا وشابة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلحاق 5556 شابًا وشابة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

https://sabq.org/9s6Qjx



"الطب البديل" تنفي الادعاءات بنجاح خلطات عشبية في إنقاص الوزن

حسم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الادعاءات القائلة بنجاح بعض الخلطات العشبية في إنقاص الوزن، ونفى صحة ما يتم تداوله من معلومات حول ذلك.

https://sabq.org/Dh2ZjW



"فيتش": أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم

قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير؛ متفوقة على نظراء إقليميين مثل شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل، وتوتال، وبي.بي.

https://sabq.org/G3hjFT



"عمل تبوك": "زومة العطوي" مديرة لإدارة المتابعة كأول امرأة بالمنطقة

أصدر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد الحربي، قرارًا يقضي بتعيين زومة العطوي، مديرة لإدارة المتابعة كأول فرع بالمنطقة يعين امرأة في ذلك المنصب.

https://sabq.org/7DVPdM



"السعودية" ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم"

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة بين أقوى 10 دول في العالم، والأولى عربيًا، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم".

https://sabq.org/bk2jtF



"أول إبريل" يوم تبادل الأكاذيب باستثناء دولتين بأوروبا.. تعرف عليهما

"كذبة إبريل" هي مزحة كل عام التي اعتادت الشعوب على إطلاقها في عددٍ من الدول لخداع بعضهم بعضًا؛ ولهذا فقط أصبح أول إبريل هو يوم تبادل الأكاذيب‏؛ باستثناء دولتين في أوروبا.

https://sabq.org/WXcvmw



"رئيس الهلال" يعود للتصريحات المثيرة للجدل

عاد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل؛ للتصريحات المثيرة للجدل من خلال وصفه للدوري بدوري المسرحيات والجرابيع، وإطلاق لقب "ممنوع اللمس" على مهاجم النصر.

https://sabq.org/dGqsRb



"السياحة" تستعيد أكثر من ألف قطعة أثرية وطنية من الولايات المتحدة

استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أخيرًا، أكثر من ألف قطعة أثرية وطنية، من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

https://sabq.org/8YWj4D



"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية لتنفيذ 5 مشروعات سكنية بعددٍ من المدن

وقّع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية لتنفيذ خمسة مشروعات سكنية تشمل بناء 3130 وحدة سكنية في عددٍ من المدن والمحافظات لمستفيدي البرنامج المسجلين في قوائم الوزارة.

https://sabq.org/vgNscn



إحصاءات حديثة.. 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في السعودية في 2018

كشفت إحصاءات حديثة عن عدد مرضى الإيدز في السعودية عن اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في عام 2018، وكانت نسبة الرجال إلى النساء 6 إلى 1.

https://sabq.org/6ywMnj



النائب العام يوجّه بإنشاء وحدتين جديدتين داخل فروع الهيئة

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بإنشاء وحدتين جديدتين داخل فروع النيابة العامة، إحداهما تحت مسمى "وحدة استرداد عائدات الجريمة"، والأخرى تحت مسمى "وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي".

https://sabq.org/xvnQpb



"أكسفورد البريطاني للإنترنت": إيران تدير عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة المعادية للسعودية

كشف معهد أكسفورد البريطاني للإنترنت، عن إدارة إيران عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة بعدة لغات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تُعادي السعودية وتبث أخبارًا كاذبة، وتزوّر وثائق، وتنشر معلومات مغلوطة.

https://sabq.org/Km4Ngf



إزالة 652 صفحة ومجموعة وحسابًا على فيسبوك وانستجرام تُدار من إيران

أزالت شركة فيسبوك 652 صفحة ومجموعة وحسابًا على موقع فيسبوك وانستجرام، تُدار من إيران وذلك بسبب المشاركة في "سلوك منسق"، يستهدف زعزعة الأمن في الدول العربية وتحديدًا في الخليج والسعودية.

https://sabq.org/hwLztr



الموافقة على إنشاء 7 مستشفيات للقطاع الخاص في أنحاء متفرقة من الرياض

صدرت الموافقة على إنشاء 7 مستشفيات للقطاع الخاص تتوزع في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض، توفر ما مجموعه 340 سريرًا جديدًا.

https://sabq.org/n3kXHB



"سناب شات" تطلق منصة ألعاب ومميزات جديدة لكاميرا الواقع المعزز AR

أعلنت سناب شات عن إطلاق منصة الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى إدخال مميزات أخرى لكاميرا الواقع المعزز AR.

https://sabq.org/nT7N8J