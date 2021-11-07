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سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية"

بحريني حقق جائزة "أفضل سيارة خارجية"

توج السعودي خالد فهد الجبر بجائزة أفضل سيارة في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية، فيما حقق البحريني محمد صالح العلص جائزة أفضل سيارة من خارج المملكة.

وجاء اختيار الحكام للفائزين بعد تقييمهم لـ 500 سيارة كلاسيكية تصل تكلفتها لأكثر من مليار ريال سعودي، والتي سجلت حضورها في 36 فئة لمسابقات المهرجان، تحت إشراف ودعم هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وكرّمت اللجنة المنظمة الفائزين في الحفل الختامي لفعاليات المهرجان بمدينة الرياض مساء اليوم السبت، والذي شهد حضور مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم.

مشاركة عالمية
وشهدت نسخة العام الحالي، مشاركات عالمية وخليجية وعربية، كان من أبرزها مشاركة أوروبية من سويسرا وإيطاليا بـ4 سيارات، ومشاركة للولايات المتحددة الأمريكية، وللدول الخليجية مشاركة مكثفة من مملكة البحرين ودولة الكويت، ووجود لعشاق السيارات الكلاسيكية من الإمارات وقطر.

السيارة الوحيدة
وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية كشفت النقاب عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929، في حفل تدشين النسخة السادسة من المهرجان.
ولفتت السيارة أنظار العشاق والمشاهير في الحفل؛ لما تتمتع به من العديد من المزايا والتقنيات، حيث تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.

وجهة ترفيهية
وأكد مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم أن المهرجان يمثل وجهة ترفيهية واقتصادية تضافرت جهود عددٍ من الجهات لإقامتها وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن استمرار إقامته يبرز مدى ما تتمتع به السيارات الكلاسيكية من اهتمام لدى هواتها وكل الزوار الذين استقطبتهم الفعاليات المصاحبة لها طوال فترة إقامة المهرجان.

60 ألف زائر
كشف رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري استقطاب المهرجان لأكثر من 60 ألف زائر خلال 3 أيام، وقال: "هذا العدد الكبير من زوار المهرجان، يشير إلى مدى ارتباط المجتمع بهذه الصناعة المهمة، وتشوقهم للتعرف عليها عن قرب، وهذا الأمر يتكرر للعام السادس على التوالي".

وبيّن أن الحركة الاقتصادية للمهرجان أدت لبيع 13 سيارة بأسعار مناسبة للبائع والشاري ضمن المزاد الذي كان يترقبه العديد من المهتمين، مشددًا على أن صناعة السيارات الكلاسيكية تضع بصمة لها في السوق المحلية بما تثيره من حراك في قطاع الورش وقطع الغيار والتذكارات والفعاليّات، معبرًا عن أمله أن تصدر المملكة عما قريب التشريعات والقوانين التي ستؤدي لازدهار هذه الصناعة أسوة بالدول المتقدمة.

وتوجه "المسعري" بدوره بالشكر لمحافظ الدرعية ووزارة الرياضة وهيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة العامة للترفيه على دعمهم وجهودهم لإقامة النسخة السادسة والتظاهرة السنوية التي يترقبها جمهور السيارات الكلاسيكية في المملكة ودول الخليج.

تكريم فني
وعلى صعيد المسابقات الفنية المصاحبة للمهرجان، كرمت إدارة المهرجان أصحاب المراكز الأولى في الفن التشكيلي، حيث حققت المركز الأول في الرسم بالألوان الزيتية فيحاء الدلجي، وفي الرسم بالإكريليك سلطان الشهري، وفي الرسم بالرصاص فهاد العولقي، وأول الرسم بالمجسمات سناء النهدي، فيما ذهب المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمصورة خلود السيد.

يُذكر أن النسخة السادسة شهدت خلال أيامها الثلاثة إقامة معرض للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية"
سبق

توج السعودي خالد فهد الجبر بجائزة أفضل سيارة في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية، فيما حقق البحريني محمد صالح العلص جائزة أفضل سيارة من خارج المملكة.

وجاء اختيار الحكام للفائزين بعد تقييمهم لـ 500 سيارة كلاسيكية تصل تكلفتها لأكثر من مليار ريال سعودي، والتي سجلت حضورها في 36 فئة لمسابقات المهرجان، تحت إشراف ودعم هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وكرّمت اللجنة المنظمة الفائزين في الحفل الختامي لفعاليات المهرجان بمدينة الرياض مساء اليوم السبت، والذي شهد حضور مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم.

مشاركة عالمية
وشهدت نسخة العام الحالي، مشاركات عالمية وخليجية وعربية، كان من أبرزها مشاركة أوروبية من سويسرا وإيطاليا بـ4 سيارات، ومشاركة للولايات المتحددة الأمريكية، وللدول الخليجية مشاركة مكثفة من مملكة البحرين ودولة الكويت، ووجود لعشاق السيارات الكلاسيكية من الإمارات وقطر.

السيارة الوحيدة
وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية كشفت النقاب عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929، في حفل تدشين النسخة السادسة من المهرجان.
ولفتت السيارة أنظار العشاق والمشاهير في الحفل؛ لما تتمتع به من العديد من المزايا والتقنيات، حيث تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.

وجهة ترفيهية
وأكد مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم أن المهرجان يمثل وجهة ترفيهية واقتصادية تضافرت جهود عددٍ من الجهات لإقامتها وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن استمرار إقامته يبرز مدى ما تتمتع به السيارات الكلاسيكية من اهتمام لدى هواتها وكل الزوار الذين استقطبتهم الفعاليات المصاحبة لها طوال فترة إقامة المهرجان.

60 ألف زائر
كشف رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري استقطاب المهرجان لأكثر من 60 ألف زائر خلال 3 أيام، وقال: "هذا العدد الكبير من زوار المهرجان، يشير إلى مدى ارتباط المجتمع بهذه الصناعة المهمة، وتشوقهم للتعرف عليها عن قرب، وهذا الأمر يتكرر للعام السادس على التوالي".

وبيّن أن الحركة الاقتصادية للمهرجان أدت لبيع 13 سيارة بأسعار مناسبة للبائع والشاري ضمن المزاد الذي كان يترقبه العديد من المهتمين، مشددًا على أن صناعة السيارات الكلاسيكية تضع بصمة لها في السوق المحلية بما تثيره من حراك في قطاع الورش وقطع الغيار والتذكارات والفعاليّات، معبرًا عن أمله أن تصدر المملكة عما قريب التشريعات والقوانين التي ستؤدي لازدهار هذه الصناعة أسوة بالدول المتقدمة.

وتوجه "المسعري" بدوره بالشكر لمحافظ الدرعية ووزارة الرياضة وهيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة العامة للترفيه على دعمهم وجهودهم لإقامة النسخة السادسة والتظاهرة السنوية التي يترقبها جمهور السيارات الكلاسيكية في المملكة ودول الخليج.

تكريم فني
وعلى صعيد المسابقات الفنية المصاحبة للمهرجان، كرمت إدارة المهرجان أصحاب المراكز الأولى في الفن التشكيلي، حيث حققت المركز الأول في الرسم بالألوان الزيتية فيحاء الدلجي، وفي الرسم بالإكريليك سلطان الشهري، وفي الرسم بالرصاص فهاد العولقي، وأول الرسم بالمجسمات سناء النهدي، فيما ذهب المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمصورة خلود السيد.

يُذكر أن النسخة السادسة شهدت خلال أيامها الثلاثة إقامة معرض للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:00 AM

سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية"

بحريني حقق جائزة "أفضل سيارة خارجية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج السعودي خالد فهد الجبر بجائزة أفضل سيارة في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية، فيما حقق البحريني محمد صالح العلص جائزة أفضل سيارة من خارج المملكة.

وجاء اختيار الحكام للفائزين بعد تقييمهم لـ 500 سيارة كلاسيكية تصل تكلفتها لأكثر من مليار ريال سعودي، والتي سجلت حضورها في 36 فئة لمسابقات المهرجان، تحت إشراف ودعم هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وكرّمت اللجنة المنظمة الفائزين في الحفل الختامي لفعاليات المهرجان بمدينة الرياض مساء اليوم السبت، والذي شهد حضور مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم.

مشاركة عالمية
وشهدت نسخة العام الحالي، مشاركات عالمية وخليجية وعربية، كان من أبرزها مشاركة أوروبية من سويسرا وإيطاليا بـ4 سيارات، ومشاركة للولايات المتحددة الأمريكية، وللدول الخليجية مشاركة مكثفة من مملكة البحرين ودولة الكويت، ووجود لعشاق السيارات الكلاسيكية من الإمارات وقطر.

السيارة الوحيدة
وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية كشفت النقاب عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929، في حفل تدشين النسخة السادسة من المهرجان.
ولفتت السيارة أنظار العشاق والمشاهير في الحفل؛ لما تتمتع به من العديد من المزايا والتقنيات، حيث تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.

وجهة ترفيهية
وأكد مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم أن المهرجان يمثل وجهة ترفيهية واقتصادية تضافرت جهود عددٍ من الجهات لإقامتها وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن استمرار إقامته يبرز مدى ما تتمتع به السيارات الكلاسيكية من اهتمام لدى هواتها وكل الزوار الذين استقطبتهم الفعاليات المصاحبة لها طوال فترة إقامة المهرجان.

60 ألف زائر
كشف رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري استقطاب المهرجان لأكثر من 60 ألف زائر خلال 3 أيام، وقال: "هذا العدد الكبير من زوار المهرجان، يشير إلى مدى ارتباط المجتمع بهذه الصناعة المهمة، وتشوقهم للتعرف عليها عن قرب، وهذا الأمر يتكرر للعام السادس على التوالي".

وبيّن أن الحركة الاقتصادية للمهرجان أدت لبيع 13 سيارة بأسعار مناسبة للبائع والشاري ضمن المزاد الذي كان يترقبه العديد من المهتمين، مشددًا على أن صناعة السيارات الكلاسيكية تضع بصمة لها في السوق المحلية بما تثيره من حراك في قطاع الورش وقطع الغيار والتذكارات والفعاليّات، معبرًا عن أمله أن تصدر المملكة عما قريب التشريعات والقوانين التي ستؤدي لازدهار هذه الصناعة أسوة بالدول المتقدمة.

وتوجه "المسعري" بدوره بالشكر لمحافظ الدرعية ووزارة الرياضة وهيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة العامة للترفيه على دعمهم وجهودهم لإقامة النسخة السادسة والتظاهرة السنوية التي يترقبها جمهور السيارات الكلاسيكية في المملكة ودول الخليج.

تكريم فني
وعلى صعيد المسابقات الفنية المصاحبة للمهرجان، كرمت إدارة المهرجان أصحاب المراكز الأولى في الفن التشكيلي، حيث حققت المركز الأول في الرسم بالألوان الزيتية فيحاء الدلجي، وفي الرسم بالإكريليك سلطان الشهري، وفي الرسم بالرصاص فهاد العولقي، وأول الرسم بالمجسمات سناء النهدي، فيما ذهب المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمصورة خلود السيد.

يُذكر أن النسخة السادسة شهدت خلال أيامها الثلاثة إقامة معرض للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

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