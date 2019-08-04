5 أعوام مضت على قرار إنشاء جسر المشاة بالدمام.. والأمر لا يزال كابوسًا

كان القرار في مثل هذا اليوم نتيجة حادث مأساوي ضحيته امرأتان وطفلة

مضت 5 أعوام حتى الآن، وتحديدًا في مثل هذا اليوم، على قرار أمانة المنطقة الشرقية بإنشاء جسر للمشاة أمام مجمع "العثيم مول" على طريق الأمير محمد بن فهد المتجه للظهران، والذي يتبع لوزارة النقل، قبل حوالي 5 أعوام.

وكان ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" عام 2014 عن مطالبات مواطنين بإنشاء جسر للمشاة أمام مجمع العثيم؛ نتيجة حادث دهس حدث ذلك الوقت، وراح ضحيته امرأتان وطفلة.

وقالت أمانة الشرقية حينها إنها تجري حالياً تنسيقاً مع إدارة مجمع العثيم مول لإنشاء الجسر للحد من حوادث الدهس.

وأضافت الأمانة أنها بدأت منذ وقت مبكر في إنشاء جسور مشاة بالتنسيق مع إدارة المرور أمام المجمعات التجارية.

ويعتبر عبور شارع الأمير محمد بن فهد، وتحديدًا أمام أكبر مجمع تجاري في مدينة الدمام وهو مجمع العثيم مول؛ كابوسًا مُرعبًا حصد أرواح بعض العابرين للشارع بسبب مجمع آخر مقابل لمجمع العثيم؛ الأمر الذي طالب فيه الكثير بإنشاء جسر للمشاة، مستغربين من عدم تنفيذه رغم أن ذلك أمر يتعلق بأرواح بشرية، ومن المفترض تقديمه على أي مشروع آخر لإنهاء حصد الأرواح.



وتساءل الكثيرون: متى تنفذ أمانة المنطقة الشرقية قرارها بإنشاء الجسر؟ وهل نحن بانتظار حصد أرواح أخرى؟