النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالعزيز بن تركي": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي

عبّر عن تقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها من قِبل القيادة الرشيدة

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن اعتزازه وتقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها في السعودية من قِبل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن رعاية القيادة هذا الحدث تعد تأكيدًا لأهمية هذا المهرجان الذي يحكي الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية".

وتابع قائلاً: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار الجميع من داخل السعودية وخارجها، وأصبح علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي، واستقطب العديد من الزوار في السنوات الأخيرة. كما أود أن أثمِّن الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، المشرف العام على المهرجان، ودورهم الكبير في تطوير هذا المهرجان، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".

رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"عبدالعزيز بن تركي": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي
سبق

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن اعتزازه وتقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها في السعودية من قِبل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن رعاية القيادة هذا الحدث تعد تأكيدًا لأهمية هذا المهرجان الذي يحكي الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية".

وتابع قائلاً: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار الجميع من داخل السعودية وخارجها، وأصبح علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي، واستقطب العديد من الزوار في السنوات الأخيرة. كما أود أن أثمِّن الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، المشرف العام على المهرجان، ودورهم الكبير في تطوير هذا المهرجان، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
01:43 AM

"عبدالعزيز بن تركي": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي

عبّر عن تقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها من قِبل القيادة الرشيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رماح
0
365

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن اعتزازه وتقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها في السعودية من قِبل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن رعاية القيادة هذا الحدث تعد تأكيدًا لأهمية هذا المهرجان الذي يحكي الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية".

وتابع قائلاً: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار الجميع من داخل السعودية وخارجها، وأصبح علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي، واستقطب العديد من الزوار في السنوات الأخيرة. كما أود أن أثمِّن الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، المشرف العام على المهرجان، ودورهم الكبير في تطوير هذا المهرجان، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,349
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,178
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,610
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة