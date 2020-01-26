"عبدالعزيز بن تركي": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي

عبّر عن تقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها من قِبل القيادة الرشيدة

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن اعتزازه وتقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها في السعودية من قِبل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن رعاية القيادة هذا الحدث تعد تأكيدًا لأهمية هذا المهرجان الذي يحكي الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية".

وتابع قائلاً: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار الجميع من داخل السعودية وخارجها، وأصبح علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي، واستقطب العديد من الزوار في السنوات الأخيرة. كما أود أن أثمِّن الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، المشرف العام على المهرجان، ودورهم الكبير في تطوير هذا المهرجان، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".