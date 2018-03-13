رغم تحذيرات "الصحة".. مغمس مكة يعج بالمتنزهين

الجهات المعنية شددت على ضرورة التقيد بلزوم المنازل

تواجدت جموع كثيرة من أهالي العاصمة المقدسة في المغمس شرق مكة تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة.

وقد ازدحم مدخل المغمس بالمركبات مما استدعى تواجد دوريات الأمن في الموقع.

وتجاهل الأهالي تحذيرات وزارة الصحة والجهات المعنية فيما يتعلق بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات ولزوم المنازل إلا أوقات الضرورة وارتداء الكمامات والحرص على نظافة الأيدي عن طريق تعقيمها .

وشهدت العاصمة المقدسة اليوم انخفاضًا في أعداد المصلين الذين صلى بعضهم في المساجد القريبة منهم بعد أن وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة بعدد من المساجد الأخرى وحددت أوقاتًا لصلاة وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وتركزت أغلب خطب أئمة الجمعة عن اتباع تعليمات الدولة حول الوقاية من "كورونا".