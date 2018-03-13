النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم تحذيرات "الصحة".. مغمس مكة يعج بالمتنزهين

الجهات المعنية شددت على ضرورة التقيد بلزوم المنازل

تواجدت جموع كثيرة من أهالي العاصمة المقدسة في المغمس شرق مكة تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة.

وقد ازدحم مدخل المغمس بالمركبات مما استدعى تواجد دوريات الأمن في الموقع.

وتجاهل الأهالي تحذيرات وزارة الصحة والجهات المعنية فيما يتعلق بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات ولزوم المنازل إلا أوقات الضرورة وارتداء الكمامات والحرص على نظافة الأيدي عن طريق تعقيمها .

وشهدت العاصمة المقدسة اليوم انخفاضًا في أعداد المصلين الذين صلى بعضهم في المساجد القريبة منهم بعد أن وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة بعدد من المساجد الأخرى وحددت أوقاتًا لصلاة وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وتركزت أغلب خطب أئمة الجمعة عن اتباع تعليمات الدولة حول الوقاية من "كورونا".

مكة المكرمة المغمس أمطار دوريات الأمن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رغم تحذيرات "الصحة".. مغمس مكة يعج بالمتنزهين
سبق

تواجدت جموع كثيرة من أهالي العاصمة المقدسة في المغمس شرق مكة تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة.

وقد ازدحم مدخل المغمس بالمركبات مما استدعى تواجد دوريات الأمن في الموقع.

وتجاهل الأهالي تحذيرات وزارة الصحة والجهات المعنية فيما يتعلق بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات ولزوم المنازل إلا أوقات الضرورة وارتداء الكمامات والحرص على نظافة الأيدي عن طريق تعقيمها .

وشهدت العاصمة المقدسة اليوم انخفاضًا في أعداد المصلين الذين صلى بعضهم في المساجد القريبة منهم بعد أن وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة بعدد من المساجد الأخرى وحددت أوقاتًا لصلاة وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وتركزت أغلب خطب أئمة الجمعة عن اتباع تعليمات الدولة حول الوقاية من "كورونا".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
06:16 PM

رغم تحذيرات "الصحة".. مغمس مكة يعج بالمتنزهين

الجهات المعنية شددت على ضرورة التقيد بلزوم المنازل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
14
10,607

تواجدت جموع كثيرة من أهالي العاصمة المقدسة في المغمس شرق مكة تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة.

وقد ازدحم مدخل المغمس بالمركبات مما استدعى تواجد دوريات الأمن في الموقع.

وتجاهل الأهالي تحذيرات وزارة الصحة والجهات المعنية فيما يتعلق بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات ولزوم المنازل إلا أوقات الضرورة وارتداء الكمامات والحرص على نظافة الأيدي عن طريق تعقيمها .

وشهدت العاصمة المقدسة اليوم انخفاضًا في أعداد المصلين الذين صلى بعضهم في المساجد القريبة منهم بعد أن وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة بعدد من المساجد الأخرى وحددت أوقاتًا لصلاة وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وتركزت أغلب خطب أئمة الجمعة عن اتباع تعليمات الدولة حول الوقاية من "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة