النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات

"غليلة": هذا تحدٍ.. ونأمل اعتماد اللقاحات للصغار خلال الأشهر الستة المقبلة

كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غليلة لقناة الإخبارية أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.

كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد ⁧‫كورونا⁩.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات
سبق

كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غليلة لقناة الإخبارية أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.

كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد ⁧‫كورونا⁩.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
09:30 PM

استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات

"غليلة": هذا تحدٍ.. ونأمل اعتماد اللقاحات للصغار خلال الأشهر الستة المقبلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
5,035

كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غليلة لقناة الإخبارية أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.

كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد ⁧‫كورونا⁩.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة