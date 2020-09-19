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"التأمينات الاجتماعية" تدعو حديثي التخرج لـ"برنامج النخبة"

لتأهيل الكفاءات الواعدة من خلال أساليب تدريبية مكثفة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة من خلال #برنامج_النخبة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن "3 من 4" و"4 من 5"، وألا يزيد عمر المتقدم على 25 عاماً من التقويم الميلادي ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2019، علماً بأن التقديم مفتوح للرجال والنساء.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: career.gosi.gov.sa

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"التأمينات الاجتماعية" تدعو حديثي التخرج لـ"برنامج النخبة"
سبق

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة من خلال #برنامج_النخبة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن "3 من 4" و"4 من 5"، وألا يزيد عمر المتقدم على 25 عاماً من التقويم الميلادي ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2019، علماً بأن التقديم مفتوح للرجال والنساء.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: career.gosi.gov.sa

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:51 PM

"التأمينات الاجتماعية" تدعو حديثي التخرج لـ"برنامج النخبة"

لتأهيل الكفاءات الواعدة من خلال أساليب تدريبية مكثفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,710

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة من خلال #برنامج_النخبة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن "3 من 4" و"4 من 5"، وألا يزيد عمر المتقدم على 25 عاماً من التقويم الميلادي ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2019، علماً بأن التقديم مفتوح للرجال والنساء.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: career.gosi.gov.sa

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