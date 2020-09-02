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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.


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"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد
سبق

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.


02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:25 PM

"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.


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