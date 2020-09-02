"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد
الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-02
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:25 PM
"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد
الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.