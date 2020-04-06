"كورونا" يدفع الهند لاتخاذ قرار لم تعرفه البلاد منذ 167 عامًا

ضِمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وخوفًا من تفشيه

دفع تطور الأحداث والانتشار السريع لفيروس كورونا، الهند إلى اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية القاسية غير المسبوقة، شَمِلت إغلاقًا عامًّا للبلاد لمدة 21 يومًا؛ بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عامًا.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية؛ فقد قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19".

وباتت القطارات في الهند مكانًا لـ125 مستشفى ميدانيًّا في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أصدر مسؤولو مناطق السكك الحديدية في الهند البالغ عددها 16، أوامرَ لموظفيها؛ بتحديد العربات جيدة التهوية وغير المكيفة؛ من أجل إعدادها لكي تصبح غرف عزل في حال الطوارئ.

وكتب وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال على موقع "تويتر": "السكك الحديدية تُوَفّر الآن محيطًا نظيفًا وصحيًّا للمرضى من أجل التعافي".

وقال مسؤول في سلطة النقل الهندية: إن أول 5 آلاف وحدة عزل ستكون جاهزة في غضون أسبوعين، على أنه يمكن إعداد الآلاف منها خلال 48 ساعة في حال الضرورة.

وتحتل شبكة السكك الحديدية في الهند المرتبة الرابعة في العالم من حيث الحجم، وهي أيضًا أكبر جهة مشغلة للمواصلات في البلاد التي يزيد عدد سكانها على مليار و360 مليون نسمة.

وحتى صباح الاثنين، سجلت الهند أكثر من 4 آلاف إصابة و109 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد؛ فيما تعافى نحو 300 مريض، بحسب أرقام رسمية.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو ضئيلة نسبيًّا بالنظر إلى دولة بحجم الهند، كما أن المستشفيات بها لم تُستنزف في المعركة حتى الآن؛ فإن المسؤولين هناك يخشون تفشي الفيروس على نطاق أوسع.

وفي الأوقات الطبيعية، يعمل في الهند أكثر من 20 ألف قطار يوميًّا داخل المدن والولايات، تتوقف عند 7349 محطة في أنحاء البلاد.