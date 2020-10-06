النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن: 1537 إصابة جديدة و 12 وفاة بكورونا و94 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19001 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ30 أردنياً قادماً من الخارج، و 1507 حالات محلية، مشيراً إلى تسجيل 94 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5391 حالة، كما سُجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 122 حالة.
من جهته، أعلن مدير خلية الأزمة في الأردن العميد مازن الفراية، فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق ومحافظات البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.
كما قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس كافة ابتداءً من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.
بدورها قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون التدريس في الجامعات الرسميّة والخاصة عن بُعد في جميع التخصصات والمراحل باستثناء بعض طلبة التخصصات الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن: 1537 إصابة جديدة و 12 وفاة بكورونا و94 حالة شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19001 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ30 أردنياً قادماً من الخارج، و 1507 حالات محلية، مشيراً إلى تسجيل 94 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5391 حالة، كما سُجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 122 حالة.
من جهته، أعلن مدير خلية الأزمة في الأردن العميد مازن الفراية، فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق ومحافظات البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.
كما قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس كافة ابتداءً من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.
بدورها قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون التدريس في الجامعات الرسميّة والخاصة عن بُعد في جميع التخصصات والمراحل باستثناء بعض طلبة التخصصات الطبية.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
07:12 PM

الأردن: 1537 إصابة جديدة و 12 وفاة بكورونا و94 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
156

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19001 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ30 أردنياً قادماً من الخارج، و 1507 حالات محلية، مشيراً إلى تسجيل 94 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5391 حالة، كما سُجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 122 حالة.
من جهته، أعلن مدير خلية الأزمة في الأردن العميد مازن الفراية، فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق ومحافظات البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.
كما قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس كافة ابتداءً من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.
بدورها قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون التدريس في الجامعات الرسميّة والخاصة عن بُعد في جميع التخصصات والمراحل باستثناء بعض طلبة التخصصات الطبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,310
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة