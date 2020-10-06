الأردن: 1537 إصابة جديدة و 12 وفاة بكورونا و94 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19001 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ30 أردنياً قادماً من الخارج، و 1507 حالات محلية، مشيراً إلى تسجيل 94 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5391 حالة، كما سُجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 122 حالة.

من جهته، أعلن مدير خلية الأزمة في الأردن العميد مازن الفراية، فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق ومحافظات البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.

كما قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس كافة ابتداءً من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.

بدورها قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون التدريس في الجامعات الرسميّة والخاصة عن بُعد في جميع التخصصات والمراحل باستثناء بعض طلبة التخصصات الطبية.