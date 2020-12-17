وأضاف العماري بأن "المتبرع بين همَّين: الهم الأول أنه مرابط في الحد الجنوبي ضمن الرجال الشجعان الذين يحمون بشجاعة حدود وطننا الغالي، وهمه الآخر هو تبرعه بكليته لينقذ أخاه من مرض الفشل الكلوي الذي طال به".

وأوضح والد المريض والمتبرع عبدالله قريش العماري لـ"سبق": "نشعر نحن العائلة بفرحة لا تقدر بثمن، خاصة أن المتبرع أخوه".

وأُجريت العملية اليوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك بعد مطابقة جميع التحاليل والفحوصات. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وأسهم في إنقاذ حياة أخيه -بفضل الله-.

أنهى المرابط بالحد الجنوبي علي بن عبدالله بن قريش العماري معاناة شقيقه "فايز" من مرض الفشل الكلوي؛ وذلك بعد تبرعه بكليته صباح اليوم الاثنين.

مرابط بالحد الجنوبي ينهي معاناة أخيه من الفشل الكلوي سلطان السهيمي سبق 2019-12-16 أنهى المرابط بالحد الجنوبي علي بن عبدالله بن قريش العماري معاناة شقيقه "فايز" من مرض الفشل الكلوي؛ وذلك بعد تبرعه بكليته صباح اليوم الاثنين. وأُجريت العملية اليوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك بعد مطابقة جميع التحاليل والفحوصات. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وأسهم في إنقاذ حياة أخيه -بفضل الله-. وأوضح والد المريض والمتبرع عبدالله قريش العماري لـ"سبق": "نشعر نحن العائلة بفرحة لا تقدر بثمن، خاصة أن المتبرع أخوه". وأضاف العماري بأن "المتبرع بين همَّين: الهم الأول أنه مرابط في الحد الجنوبي ضمن الرجال الشجعان الذين يحمون بشجاعة حدود وطننا الغالي، وهمه الآخر هو تبرعه بكليته لينقذ أخاه من مرض الفشل الكلوي الذي طال به".

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 11:04 PM

مرابط بالحد الجنوبي ينهي معاناة أخيه من الفشل الكلوي تبرَّع له بكليته وأسهم في إنقاذ حياته





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أنهى المرابط بالحد الجنوبي علي بن عبدالله بن قريش العماري معاناة شقيقه "فايز" من مرض الفشل الكلوي؛ وذلك بعد تبرعه بكليته صباح اليوم الاثنين.

وأُجريت العملية اليوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك بعد مطابقة جميع التحاليل والفحوصات. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وأسهم في إنقاذ حياة أخيه -بفضل الله-.

وأوضح والد المريض والمتبرع عبدالله قريش العماري لـ"سبق": "نشعر نحن العائلة بفرحة لا تقدر بثمن، خاصة أن المتبرع أخوه".

وأضاف العماري بأن "المتبرع بين همَّين: الهم الأول أنه مرابط في الحد الجنوبي ضمن الرجال الشجعان الذين يحمون بشجاعة حدود وطننا الغالي، وهمه الآخر هو تبرعه بكليته لينقذ أخاه من مرض الفشل الكلوي الذي طال به".