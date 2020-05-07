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"بلدية القريات" تغلق صالون حلاقة خالف قرار كورونا بـ"الخفاء"

"الشمري": الجولات المفاجئة مستمرة ولن يكون هناك أي تهاون

ضبط مراقبو "صحة البيئة" في بلدية القريات صالون حلاقة؛ خالف الأنظمة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية أثناء الجولات المفاجئة والمستمرة على المحال والأسواق التجارية رصدوا أحد الصالونات الرجالية وقد فتح النشاط عن طريق أحد الأبواب على شارع رئيسي، مع التخفي بستارة للإيهام بأن الباب مغلق. وأثناء ذلك تم مداهمة الصالون، وضبط العاملين فيه.

وأضاف بأنه تم إغلاق المنشأة، وإعداد محضر، ويجرى استكمال الإجراءات، وتطبيق أقصى العقوبات.

وأكد المهندس الشمري أن الجولات المفاجئة مستمرة، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين، ولن يكون هناك أي تهاون؛ فصحة المواطن أولاً.

القريات بلدية القريات صالون حلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية القريات" تغلق صالون حلاقة خالف قرار كورونا بـ"الخفاء"
سبق

ضبط مراقبو "صحة البيئة" في بلدية القريات صالون حلاقة؛ خالف الأنظمة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية أثناء الجولات المفاجئة والمستمرة على المحال والأسواق التجارية رصدوا أحد الصالونات الرجالية وقد فتح النشاط عن طريق أحد الأبواب على شارع رئيسي، مع التخفي بستارة للإيهام بأن الباب مغلق. وأثناء ذلك تم مداهمة الصالون، وضبط العاملين فيه.

وأضاف بأنه تم إغلاق المنشأة، وإعداد محضر، ويجرى استكمال الإجراءات، وتطبيق أقصى العقوبات.

وأكد المهندس الشمري أن الجولات المفاجئة مستمرة، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين، ولن يكون هناك أي تهاون؛ فصحة المواطن أولاً.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:00 AM

"بلدية القريات" تغلق صالون حلاقة خالف قرار كورونا بـ"الخفاء"

"الشمري": الجولات المفاجئة مستمرة ولن يكون هناك أي تهاون

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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ضبط مراقبو "صحة البيئة" في بلدية القريات صالون حلاقة؛ خالف الأنظمة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية أثناء الجولات المفاجئة والمستمرة على المحال والأسواق التجارية رصدوا أحد الصالونات الرجالية وقد فتح النشاط عن طريق أحد الأبواب على شارع رئيسي، مع التخفي بستارة للإيهام بأن الباب مغلق. وأثناء ذلك تم مداهمة الصالون، وضبط العاملين فيه.

وأضاف بأنه تم إغلاق المنشأة، وإعداد محضر، ويجرى استكمال الإجراءات، وتطبيق أقصى العقوبات.

وأكد المهندس الشمري أن الجولات المفاجئة مستمرة، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين، ولن يكون هناك أي تهاون؛ فصحة المواطن أولاً.

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