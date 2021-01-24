بعد فشل إجراء الانتخابات .. دعوة ليبية باختيار رئيس وزراء جديد

لجنة برلمانية تعد خارطة طريق سياسية

طالبت لجنة في البرلمان المتمركز في شرق ليبيا، اليوم (الاثنين)، أن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد.

وتعمل اللجنة على إعداد خارطة طريق سياسية، في أعقاب الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت اللجنة أن أي انتخابات جديدة؛ ستتطلب تسعة أشهر من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.