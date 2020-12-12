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حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا

نفّذت اليوم الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الحملة الأمنية جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا.

وشدَّدت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية، ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

نفّذت اليوم الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الحملة الأمنية جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا.

وشدَّدت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية، ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:45 PM

حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت اليوم الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الحملة الأمنية جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا.

وشدَّدت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية، ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.

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