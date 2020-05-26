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"الدوام المرن".. "الموارد البشرية": الحضور للعمل سيُقسَّم لـ 3 مجموعات

"الراجحي": عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال تدريجيًّا.. والكاملة يوم 22

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن حضور الموظفين بدءًا من الثامن من شوال سيكون وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن.

وأوضح الراجحي أنه سيتم تقسيمهم على 3 مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة الـ7:30 ص، والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة الـ8:30ص، المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة الـ9:30 ص.

وبيّن أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال، بما لا يقل عن 50 % من موظفي الجهة، على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا.

وتابع: ابتداء من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقار العمل عن 75 في المئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل في العمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

وبيّن أنه من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ سيتم اكتمال عودة جميع الموظفين لمقار العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدوام المرن".. "الموارد البشرية": الحضور للعمل سيُقسَّم لـ 3 مجموعات
سبق

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن حضور الموظفين بدءًا من الثامن من شوال سيكون وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن.

وأوضح الراجحي أنه سيتم تقسيمهم على 3 مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة الـ7:30 ص، والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة الـ8:30ص، المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة الـ9:30 ص.

وبيّن أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال، بما لا يقل عن 50 % من موظفي الجهة، على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا.

وتابع: ابتداء من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقار العمل عن 75 في المئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل في العمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

وبيّن أنه من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ سيتم اكتمال عودة جميع الموظفين لمقار العمل.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:46 PM

"الدوام المرن".. "الموارد البشرية": الحضور للعمل سيُقسَّم لـ 3 مجموعات

"الراجحي": عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال تدريجيًّا.. والكاملة يوم 22

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن حضور الموظفين بدءًا من الثامن من شوال سيكون وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن.

وأوضح الراجحي أنه سيتم تقسيمهم على 3 مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة الـ7:30 ص، والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة الـ8:30ص، المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة الـ9:30 ص.

وبيّن أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال، بما لا يقل عن 50 % من موظفي الجهة، على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا.

وتابع: ابتداء من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقار العمل عن 75 في المئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقار العمل في العمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

وبيّن أنه من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ سيتم اكتمال عودة جميع الموظفين لمقار العمل.

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