النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

بينها 26050 وفاة بعد تسجيل 229 حالة جديدة خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفًا يوم الجمعة، ليتخطى بذلك إجمالي الحالات 1.5 مليون.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الأحد، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونًا و513877، منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المركز -وفق "روسيا اليوم"- أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصًا.

وفي العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي المرض حاليًا، تم تسجيل 4455 إصابة و68 وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق؛ لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 290524، بعد تسجيل 2614 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة
سبق

سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفًا يوم الجمعة، ليتخطى بذلك إجمالي الحالات 1.5 مليون.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الأحد، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونًا و513877، منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المركز -وفق "روسيا اليوم"- أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصًا.

وفي العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي المرض حاليًا، تم تسجيل 4455 إصابة و68 وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق؛ لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 290524، بعد تسجيل 2614 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:36 AM

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

بينها 26050 وفاة بعد تسجيل 229 حالة جديدة خلال اليوم الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
192

سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفًا يوم الجمعة، ليتخطى بذلك إجمالي الحالات 1.5 مليون.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الأحد، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونًا و513877، منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المركز -وفق "روسيا اليوم"- أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصًا.

وفي العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي المرض حاليًا، تم تسجيل 4455 إصابة و68 وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق؛ لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 290524، بعد تسجيل 2614 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,421
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,679

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة