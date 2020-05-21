الهند تسجل 132 وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترفع إجمالي الوفيات إلى 3435 والإصابات إلى 112359

سجلت السلطات الصحية الهندية اليوم، 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان: إن العدد الإجمالي للإصابات وصل بذلك إلى 112359 إصابة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3435 حالة.

في المقابل، سجلت حالات الشفاء ارتفاعًا كذلك، ليصل العدد الإجمالي إلى 45300 حالة شفاء حتى الآن.

ومن بين الولايات الـ33 التي انتشر فيها الفيروس، لا تزال ولاية ماهاراشترا الأشد تضررًا؛ حيث ارتفع عدد المصابين إلى 39297 شخصًا وحالات الوفاة إلى 1390، تليها ولاية غوجرات مع 12537 إصابة و749 حالة وفاة.