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ملتقى "كفى" يجمع 1500 سيدة وفتاة في جدة لتحصينهن ضد السموم

الفعاليات متنوعة وتهدف لتقديم التوعية بشأن التدخين والمخدرات

انطلقت فعاليات ملتقى كفى النسائي الرابع للعام الحالي 1441هـ في جدة، بحضور أكثر من 1500 سيدة وفتاة، من أهالي المحافظة اللاتي أظهرن إعجابهن ببرامج الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.
وينظم الملتقى القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة وتستمر فعالياته حتى يوم غد الأربعاء، وتشمل فعالياته التي تبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، فقرات متنوعة أبرزها اللقاءات التوعوية والدورات التدريبية والبازارات والمسابقات والجوائز القيمة، وجميعها تهدف لتوعية وتثقيف شقائق الرجال بأخطار السموم من تدخين ومخدرات.
وقالت رئيسة القسم النسائي بكفى سلوى سروجي: الجمعية تقيم سنوياً عددًا من الملتقيات النسوية على مدار العام بهدف الحد من انتشار ظاهرة إقبال النساء على التبغ بكافة أنواعه.
وأضافت: العشرات يسجلون يومياً في عيادات الجمعية الثابتة رغبة في الإقلاع عن التدخين ومواصلة العلاج.

كفى

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ملتقى "كفى" يجمع 1500 سيدة وفتاة في جدة لتحصينهن ضد السموم
سبق

انطلقت فعاليات ملتقى كفى النسائي الرابع للعام الحالي 1441هـ في جدة، بحضور أكثر من 1500 سيدة وفتاة، من أهالي المحافظة اللاتي أظهرن إعجابهن ببرامج الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.
وينظم الملتقى القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة وتستمر فعالياته حتى يوم غد الأربعاء، وتشمل فعالياته التي تبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، فقرات متنوعة أبرزها اللقاءات التوعوية والدورات التدريبية والبازارات والمسابقات والجوائز القيمة، وجميعها تهدف لتوعية وتثقيف شقائق الرجال بأخطار السموم من تدخين ومخدرات.
وقالت رئيسة القسم النسائي بكفى سلوى سروجي: الجمعية تقيم سنوياً عددًا من الملتقيات النسوية على مدار العام بهدف الحد من انتشار ظاهرة إقبال النساء على التبغ بكافة أنواعه.
وأضافت: العشرات يسجلون يومياً في عيادات الجمعية الثابتة رغبة في الإقلاع عن التدخين ومواصلة العلاج.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:17 PM

ملتقى "كفى" يجمع 1500 سيدة وفتاة في جدة لتحصينهن ضد السموم

الفعاليات متنوعة وتهدف لتقديم التوعية بشأن التدخين والمخدرات

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عبدالله الراجحي - جدة
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انطلقت فعاليات ملتقى كفى النسائي الرابع للعام الحالي 1441هـ في جدة، بحضور أكثر من 1500 سيدة وفتاة، من أهالي المحافظة اللاتي أظهرن إعجابهن ببرامج الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.
وينظم الملتقى القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة وتستمر فعالياته حتى يوم غد الأربعاء، وتشمل فعالياته التي تبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، فقرات متنوعة أبرزها اللقاءات التوعوية والدورات التدريبية والبازارات والمسابقات والجوائز القيمة، وجميعها تهدف لتوعية وتثقيف شقائق الرجال بأخطار السموم من تدخين ومخدرات.
وقالت رئيسة القسم النسائي بكفى سلوى سروجي: الجمعية تقيم سنوياً عددًا من الملتقيات النسوية على مدار العام بهدف الحد من انتشار ظاهرة إقبال النساء على التبغ بكافة أنواعه.
وأضافت: العشرات يسجلون يومياً في عيادات الجمعية الثابتة رغبة في الإقلاع عن التدخين ومواصلة العلاج.

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