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لكل من يشعر بأعراض "كورونا".. 8 عيادات "تطمن" تخدمك 24 ساعة بالشمالية

تحتوي على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل وغرف أشعة وتخطيط قلب وسحب دم

خصصت صحة الحدود الشمالية، عدد 8 عيادات "تطمن"؛ لاستقبال المراجعين وخدمتهم على مدار الـ24 ساعة موزعة على كامل المنطقة، تَضَمّنت 3 عيادات في عرعر مقرها مستشفى عرعر القديم، وعيادة واحدة في كل من: مستشفى طريف العام، ومستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى الجديدة، ومستشفى شعبة نصاب.

وتحتوي العيادات على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل، إضافة إلى غرفة الطبيب وغرفة الأشعة وتخطيط القلب والصيدلية وغرفة مخصصة لسحب الدم؛ حيث تقدم هذه العيادات خدماتها لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة؛ وذلك بدون أي موعد مسبق؛ مما يساهم في سهولة الإجراءات المقدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل هذه الجائحة.

وساهمت هذه العيادات بشكل كبير -ولله الحمد- في تخفيف الإحالة للمستشفيات والكشف المبكر؛ إذ بلغ عدد مَن تم أخذ عينات لهم 206 مراجعين، إلى جانب صرف علاج لعدد 168مراجعًا؛ وذلك منذ بدء عمل العيادات وحتى الآن.

صحة الحدود الشمالية وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لكل من يشعر بأعراض "كورونا".. 8 عيادات "تطمن" تخدمك 24 ساعة بالشمالية
سبق

خصصت صحة الحدود الشمالية، عدد 8 عيادات "تطمن"؛ لاستقبال المراجعين وخدمتهم على مدار الـ24 ساعة موزعة على كامل المنطقة، تَضَمّنت 3 عيادات في عرعر مقرها مستشفى عرعر القديم، وعيادة واحدة في كل من: مستشفى طريف العام، ومستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى الجديدة، ومستشفى شعبة نصاب.

وتحتوي العيادات على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل، إضافة إلى غرفة الطبيب وغرفة الأشعة وتخطيط القلب والصيدلية وغرفة مخصصة لسحب الدم؛ حيث تقدم هذه العيادات خدماتها لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة؛ وذلك بدون أي موعد مسبق؛ مما يساهم في سهولة الإجراءات المقدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل هذه الجائحة.

وساهمت هذه العيادات بشكل كبير -ولله الحمد- في تخفيف الإحالة للمستشفيات والكشف المبكر؛ إذ بلغ عدد مَن تم أخذ عينات لهم 206 مراجعين، إلى جانب صرف علاج لعدد 168مراجعًا؛ وذلك منذ بدء عمل العيادات وحتى الآن.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:12 AM

لكل من يشعر بأعراض "كورونا".. 8 عيادات "تطمن" تخدمك 24 ساعة بالشمالية

تحتوي على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل وغرف أشعة وتخطيط قلب وسحب دم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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خصصت صحة الحدود الشمالية، عدد 8 عيادات "تطمن"؛ لاستقبال المراجعين وخدمتهم على مدار الـ24 ساعة موزعة على كامل المنطقة، تَضَمّنت 3 عيادات في عرعر مقرها مستشفى عرعر القديم، وعيادة واحدة في كل من: مستشفى طريف العام، ومستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى الجديدة، ومستشفى شعبة نصاب.

وتحتوي العيادات على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل، إضافة إلى غرفة الطبيب وغرفة الأشعة وتخطيط القلب والصيدلية وغرفة مخصصة لسحب الدم؛ حيث تقدم هذه العيادات خدماتها لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة؛ وذلك بدون أي موعد مسبق؛ مما يساهم في سهولة الإجراءات المقدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل هذه الجائحة.

وساهمت هذه العيادات بشكل كبير -ولله الحمد- في تخفيف الإحالة للمستشفيات والكشف المبكر؛ إذ بلغ عدد مَن تم أخذ عينات لهم 206 مراجعين، إلى جانب صرف علاج لعدد 168مراجعًا؛ وذلك منذ بدء عمل العيادات وحتى الآن.

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