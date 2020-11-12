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"أدبي تبوك" يثري شباب المنطقة بتجارب المبدعين في ملتقى "الإبداع"

تحدّث فيه الدكتور نايف الجهني مع أحد ضيوفه ويستهدف فئة الشباب

عقد النادي الأدبي بتبوك الجلسة الرابعة من سلسلة ملتقى إبداع الأسبوعي الذي يتحدث فيه الدكتور نايف الجهني مع أحد ضيوفه من المبدعين بالمنطقة عن مجال من مجالات الإبداع المختلفة، ويستهدف فئة الشباب وإثراءهم بتجارب المبدعين والمبدعات، وجاءت الحلقة تحت عنوان (الإبداع بين الخيال والجنون).

وتحدث الجهني في بداية الملتقى عن الإبداع وتعريفاته ومستوياته، وربط بين الإبداع والخيال، مشيراً إلى أن الخيال هو صهوة الإبداع الحقيقي، مؤكداً أن الخيال سلاح ذو حدين، وأنه عندما لا ينطلق من ذات قوية قد يكون سلبيّاً، وواصل الحديث بأسلوب جديد عن الإبداع والجنون والعلاقة بينهما ومتى يمكن وصف المبدعين بالمجانين.

وأوضح الجهني أن الإبداع جنون لا يُفقِد العقل، بل يخرج عن شروط الحياة الإبداعية وقوالبها ويكون تحليقاً في الفضاء بعيداً عن الأنماط المألوفة؛ مما يؤدي إلى الظن بأن المبدع في هذه الحالة أصبح مجنوناً، لافتاً إلى أن هذا يعد جنوناً إيجابياً لا يعني فقدان التوازن العقلي.

وأشار الجهني إلى أن الجنون الذي وصل إليه بعض المبدعين في العالم كان نتاج أمور أخرى غير الحس الإبداعي، منوهاً بأن الباحثين ربطوا من خلال هذه الحالات بين الإبداع والجنون.

وعرض الدكتور الجهني صفات المبدعين والعباقرة وممارساتهم اليومية، رابطاً بينها وبين النظرة للمبدع على أنه شخص غير طبيعي، كما عرض أهم النماذج والتجارب الإبداعية التي عكست النظرة للإبداع وعلاقته التاريخية بالجنون، وتحدث عن مسألة ربط الإبداع بالجن، لوجود علاقة بين الخفي الذي يحدث من خلاله الإبداع وحالة تشكله، والجانب الخفي المرتبط بأسباب حدوث الفصام.

وأكد الجهني أن الأمر ممتد وأنه نقاش لم ينته عبر العصور، ضاربًا الأمثلة في الحديث عن وادي عبقر وقصصه التي رواها الأدب والفن في مراحله المختلفة.

وفي ختام اللقاء أجاب عن المداخلات من قبل الجمهور التي عبرت عن فهم عميق للموضوع المطروح للنقاش، مؤكداً في إجاباته على أن الجنون الإبداعي يتسم بالإيجابية، محذراً من الخيال الجامح الذي لا ينطلق من روح إبداعية وأنه قد يُحدث أموراً لا تحمد عقباها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي تبوك" يثري شباب المنطقة بتجارب المبدعين في ملتقى "الإبداع"
سبق

عقد النادي الأدبي بتبوك الجلسة الرابعة من سلسلة ملتقى إبداع الأسبوعي الذي يتحدث فيه الدكتور نايف الجهني مع أحد ضيوفه من المبدعين بالمنطقة عن مجال من مجالات الإبداع المختلفة، ويستهدف فئة الشباب وإثراءهم بتجارب المبدعين والمبدعات، وجاءت الحلقة تحت عنوان (الإبداع بين الخيال والجنون).

وتحدث الجهني في بداية الملتقى عن الإبداع وتعريفاته ومستوياته، وربط بين الإبداع والخيال، مشيراً إلى أن الخيال هو صهوة الإبداع الحقيقي، مؤكداً أن الخيال سلاح ذو حدين، وأنه عندما لا ينطلق من ذات قوية قد يكون سلبيّاً، وواصل الحديث بأسلوب جديد عن الإبداع والجنون والعلاقة بينهما ومتى يمكن وصف المبدعين بالمجانين.

وأوضح الجهني أن الإبداع جنون لا يُفقِد العقل، بل يخرج عن شروط الحياة الإبداعية وقوالبها ويكون تحليقاً في الفضاء بعيداً عن الأنماط المألوفة؛ مما يؤدي إلى الظن بأن المبدع في هذه الحالة أصبح مجنوناً، لافتاً إلى أن هذا يعد جنوناً إيجابياً لا يعني فقدان التوازن العقلي.

وأشار الجهني إلى أن الجنون الذي وصل إليه بعض المبدعين في العالم كان نتاج أمور أخرى غير الحس الإبداعي، منوهاً بأن الباحثين ربطوا من خلال هذه الحالات بين الإبداع والجنون.

وعرض الدكتور الجهني صفات المبدعين والعباقرة وممارساتهم اليومية، رابطاً بينها وبين النظرة للمبدع على أنه شخص غير طبيعي، كما عرض أهم النماذج والتجارب الإبداعية التي عكست النظرة للإبداع وعلاقته التاريخية بالجنون، وتحدث عن مسألة ربط الإبداع بالجن، لوجود علاقة بين الخفي الذي يحدث من خلاله الإبداع وحالة تشكله، والجانب الخفي المرتبط بأسباب حدوث الفصام.

وأكد الجهني أن الأمر ممتد وأنه نقاش لم ينته عبر العصور، ضاربًا الأمثلة في الحديث عن وادي عبقر وقصصه التي رواها الأدب والفن في مراحله المختلفة.

وفي ختام اللقاء أجاب عن المداخلات من قبل الجمهور التي عبرت عن فهم عميق للموضوع المطروح للنقاش، مؤكداً في إجاباته على أن الجنون الإبداعي يتسم بالإيجابية، محذراً من الخيال الجامح الذي لا ينطلق من روح إبداعية وأنه قد يُحدث أموراً لا تحمد عقباها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:38 PM

"أدبي تبوك" يثري شباب المنطقة بتجارب المبدعين في ملتقى "الإبداع"

تحدّث فيه الدكتور نايف الجهني مع أحد ضيوفه ويستهدف فئة الشباب

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بدر الجبل - تبوك
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عقد النادي الأدبي بتبوك الجلسة الرابعة من سلسلة ملتقى إبداع الأسبوعي الذي يتحدث فيه الدكتور نايف الجهني مع أحد ضيوفه من المبدعين بالمنطقة عن مجال من مجالات الإبداع المختلفة، ويستهدف فئة الشباب وإثراءهم بتجارب المبدعين والمبدعات، وجاءت الحلقة تحت عنوان (الإبداع بين الخيال والجنون).

وتحدث الجهني في بداية الملتقى عن الإبداع وتعريفاته ومستوياته، وربط بين الإبداع والخيال، مشيراً إلى أن الخيال هو صهوة الإبداع الحقيقي، مؤكداً أن الخيال سلاح ذو حدين، وأنه عندما لا ينطلق من ذات قوية قد يكون سلبيّاً، وواصل الحديث بأسلوب جديد عن الإبداع والجنون والعلاقة بينهما ومتى يمكن وصف المبدعين بالمجانين.

وأوضح الجهني أن الإبداع جنون لا يُفقِد العقل، بل يخرج عن شروط الحياة الإبداعية وقوالبها ويكون تحليقاً في الفضاء بعيداً عن الأنماط المألوفة؛ مما يؤدي إلى الظن بأن المبدع في هذه الحالة أصبح مجنوناً، لافتاً إلى أن هذا يعد جنوناً إيجابياً لا يعني فقدان التوازن العقلي.

وأشار الجهني إلى أن الجنون الذي وصل إليه بعض المبدعين في العالم كان نتاج أمور أخرى غير الحس الإبداعي، منوهاً بأن الباحثين ربطوا من خلال هذه الحالات بين الإبداع والجنون.

وعرض الدكتور الجهني صفات المبدعين والعباقرة وممارساتهم اليومية، رابطاً بينها وبين النظرة للمبدع على أنه شخص غير طبيعي، كما عرض أهم النماذج والتجارب الإبداعية التي عكست النظرة للإبداع وعلاقته التاريخية بالجنون، وتحدث عن مسألة ربط الإبداع بالجن، لوجود علاقة بين الخفي الذي يحدث من خلاله الإبداع وحالة تشكله، والجانب الخفي المرتبط بأسباب حدوث الفصام.

وأكد الجهني أن الأمر ممتد وأنه نقاش لم ينته عبر العصور، ضاربًا الأمثلة في الحديث عن وادي عبقر وقصصه التي رواها الأدب والفن في مراحله المختلفة.

وفي ختام اللقاء أجاب عن المداخلات من قبل الجمهور التي عبرت عن فهم عميق للموضوع المطروح للنقاش، مؤكداً في إجاباته على أن الجنون الإبداعي يتسم بالإيجابية، محذراً من الخيال الجامح الذي لا ينطلق من روح إبداعية وأنه قد يُحدث أموراً لا تحمد عقباها.

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