"الذيابي" لـ"سبق": لا توجد إثباتات علمية تؤكد انتشار كورونا عن طريق الأطعمة

نصح بممارسة الرياضة وتجنب التدخين والكحوليات للحفاظ على الجهاز المناعي

أكد دكتور الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، أن فيروس كورونا الجديد يصيب الجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن تسخين الطعام بشكل جيد كافٍ لقتل البكتيريا والفيروسات المتواجدة فيه.

وفي التفاصيل، قال الذيابي لـ"سبق" إن فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن أنه أحد أمراض الجهاز التنفسي، إلا أنه يصيب الجهاز الهضمي ويسبب العديد من الأعراض؛ أبرزها: ألم في البطن، غثيان، استرجاع، وإسهال، وقد كشفت الدراسات الحديثة عن إمكانية وجود فيروس كورونا في اللعاب والبراز، وربما يستمر تواجُد الفيروس في البراز حتى بعد تحسُّن أعراض الجهاز التنفسي.

وتابع: فيما يتعلق بانتقال الفيروس من خلال الطعام، فإنه إلى الآن لا توجد إثباتات علمية كافية تؤكد إمكانية انتشار الفيروس عن طريق الأطعمة والمشروبات، ومن المعروف أنَّ تسخين الطعام بشكل جيد كافٍ لقتل البكتيريا والفيروسات المتواجدة فيه، غير أنه لا يمكن استبعاد انتقال الفيروس بالطعام إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس، ولم يغسل يدَه جيداً قبل تناول الطعام.

وأشار إلى أن الطريقة الرئيسة لانتقال فيروس كورونا والمعروفة إلى الآن هي بالرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو السعال، وهذا الرذاذ لا ينتقل إلى أبعد من متريْن وكما أنه لا يبقى عالقاً في الهواء، لكنه ينتقل عن طريق لمس الأسطح والأدوات الملوَّثة؛ ومن ثَمَّ لمس الفم أو الأنف أو العين.

وأوضح الذيابي أن الجهاز المناعي هو خطُّ الدفاع الأول لحماية الجسم من الجراثيم، ولتقويته احرِصْ على المحافظْة على وزن مثالي، وتجنَّب التدخين وتناوُل المشروبات الكحولية، ومارِس الرياضة بانتظام من داخل المنزل حالياً قدْر الإمكان.

ونوه أن الاعتماد على نظام غذائيّ صحيّ وغنيّ بالفيتامينات، يحد من انتقال البكتيريا والفيروسات، مثل تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، كما يجب على الإنسان التحكم في الأمراض المزمنة التي يعاني منها مثل: ضغط الدم وداء السكري.

وأشار طبيب الباطنة أن النوم لعدد ساعات كافية (للبالغين 7-9 ساعات يومياً)، وغسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات باستمرار، وتجنَّب لمس الوجه باليدين قبل غسلها، وتجنّب مصافحة الآخرين تساهم أيضاً في الحدِّ من انتقال البكتيريا والفيروسات.

وكشف أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً بالطرق الطبية الحديثة، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي تنتشر بين الناس على نطاق واسع عبر برنامج "الواتساب" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعيِّ عن وجود خلطات ووصفات سواء للوقاية من الفيروس أو علاجه، والحقيقة أنه لا توجد خلطات أو أعشاب أو عقاقير أو تطعيمات قادرة على علاج فيروس كورونا أو الحدّ من انتشاره إلى الآن.