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في دوري المحترفين.. الوحدة يضرب العين ويقفز للمركز التاسع

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا من أمام نظيره العين 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله. وكان لاعب الوحدة "هيرناني" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ25.

ولم يتأخر التعديل للضيوف؛ إذ أحرز "موتاري" هدف التعديل للعين عند الدقيقة الـ27 إثر تسديدة قوية داخل شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ75، أضاع لاعب العين محمد فؤاد فرصة التقدم لفريقه، لكن "النيران الصديقة" ساندت المستضيف حينما حوّل مدافع العين حسن الحربي كرة داخل شباك فريقه محرزًا الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة الـ77.

وبتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما جاء العين في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.

الوحدة العين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري المحترفين.. الوحدة يضرب العين ويقفز للمركز التاسع
سبق

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا من أمام نظيره العين 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله. وكان لاعب الوحدة "هيرناني" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ25.

ولم يتأخر التعديل للضيوف؛ إذ أحرز "موتاري" هدف التعديل للعين عند الدقيقة الـ27 إثر تسديدة قوية داخل شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ75، أضاع لاعب العين محمد فؤاد فرصة التقدم لفريقه، لكن "النيران الصديقة" ساندت المستضيف حينما حوّل مدافع العين حسن الحربي كرة داخل شباك فريقه محرزًا الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة الـ77.

وبتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما جاء العين في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:39 PM

في دوري المحترفين.. الوحدة يضرب العين ويقفز للمركز التاسع

A A A
أحمد سرور - الرياض
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خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا من أمام نظيره العين 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله. وكان لاعب الوحدة "هيرناني" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ25.

ولم يتأخر التعديل للضيوف؛ إذ أحرز "موتاري" هدف التعديل للعين عند الدقيقة الـ27 إثر تسديدة قوية داخل شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ75، أضاع لاعب العين محمد فؤاد فرصة التقدم لفريقه، لكن "النيران الصديقة" ساندت المستضيف حينما حوّل مدافع العين حسن الحربي كرة داخل شباك فريقه محرزًا الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة الـ77.

وبتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما جاء العين في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.

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