النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوريات أمن مكة تنفذ مبادرتي " فصاحة" و"لغتي العربية"

في إطار الجهود المتعلقة بتطبيق مبادرة "كيف نكون قدوة"

نفذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرتي" فصاحة" و"لغتي العربية"، حيث تهدف الأولى إلى تطبيق اللغة العربية في المكاتبات والمعاملات الرسمية، فيما ترمي الثانية إلى التأكيد على استخدام اللغة العربية بين العاملين وفق أصول اللغة العربية .
وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" الهادفة إلى تعزيز الاقتداء بلغة القرآن.

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة مبادرتي فصاحة ولغتي العربية مبادرة كيف نكون قدوة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
دوريات أمن مكة تنفذ مبادرتي " فصاحة" و"لغتي العربية"
سبق

نفذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرتي" فصاحة" و"لغتي العربية"، حيث تهدف الأولى إلى تطبيق اللغة العربية في المكاتبات والمعاملات الرسمية، فيما ترمي الثانية إلى التأكيد على استخدام اللغة العربية بين العاملين وفق أصول اللغة العربية .
وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" الهادفة إلى تعزيز الاقتداء بلغة القرآن.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
03:29 PM

دوريات أمن مكة تنفذ مبادرتي " فصاحة" و"لغتي العربية"

في إطار الجهود المتعلقة بتطبيق مبادرة "كيف نكون قدوة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
439

نفذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرتي" فصاحة" و"لغتي العربية"، حيث تهدف الأولى إلى تطبيق اللغة العربية في المكاتبات والمعاملات الرسمية، فيما ترمي الثانية إلى التأكيد على استخدام اللغة العربية بين العاملين وفق أصول اللغة العربية .
وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" الهادفة إلى تعزيز الاقتداء بلغة القرآن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,410
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,718

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة