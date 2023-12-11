الليلة.. "العربية" تعرض وثائقي "الحرب الإلكترونية"
تعرض قناة العربية مساء اليوم ، عملاً وثائقياً يكشف عن الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الوثائقي الذي يعرض عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عَنْوَن بـ "الخلية الإلكترونية" ، يكشف عن طرق هذه الحرب التي يقوم بها أفراد تحركهم دول.
ويتناول الوثائقي أنماط الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته.
الليلة.. "العربية" تعرض وثائقي "الحرب الإلكترونية"
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-12-11
تعرض قناة العربية مساء اليوم ، عملاً وثائقياً يكشف عن الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الوثائقي الذي يعرض عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عَنْوَن بـ "الخلية الإلكترونية" ، يكشف عن طرق هذه الحرب التي يقوم بها أفراد تحركهم دول.
ويتناول الوثائقي أنماط الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته.
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:05 PM
الليلة.. "العربية" تعرض وثائقي "الحرب الإلكترونية"
تعرض قناة العربية مساء اليوم ، عملاً وثائقياً يكشف عن الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الوثائقي الذي يعرض عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عَنْوَن بـ "الخلية الإلكترونية" ، يكشف عن طرق هذه الحرب التي يقوم بها أفراد تحركهم دول.
ويتناول الوثائقي أنماط الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته.