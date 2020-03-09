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بتوجيه المعجب.. إلغاء الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية في مقر النيابة العامة وفروعها

الاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

جاء ذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، ورفعًا لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الإدارة المختصة بالجانب التقني لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الافتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد؛ طِبقًا لتوجيهات النائب العام.

وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه، ويُبعد عنه الوباء والبلاء، إنه سميع مجيب.

سعود بن عبدالله المعجب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه المعجب.. إلغاء الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية في مقر النيابة العامة وفروعها
سبق

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

جاء ذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، ورفعًا لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الإدارة المختصة بالجانب التقني لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الافتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد؛ طِبقًا لتوجيهات النائب العام.

وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه، ويُبعد عنه الوباء والبلاء، إنه سميع مجيب.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:25 PM

بتوجيه المعجب.. إلغاء الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية في مقر النيابة العامة وفروعها

الاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية

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حمد الفراج - الرياض
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وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

جاء ذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، ورفعًا لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الإدارة المختصة بالجانب التقني لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الافتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد؛ طِبقًا لتوجيهات النائب العام.

وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه، ويُبعد عنه الوباء والبلاء، إنه سميع مجيب.

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