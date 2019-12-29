لقي رجل بمدينة نيويورك مصرعه متأثرًا بجراحه، بعد تعرضه لاعتداء مساء الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تعرض للضرب واللكم والركل في الشارع بعد أن سرق منه مجهولون دولارًا أمريكيًا واحدًا . وفي التفاصيل، فقد أكدت الشرطة الأمريكية أن مواطنًا يدعى خوان فريسنادا يبلغ من العمر 60 عامًا تعرض للضرب المبرح وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بمستشفى برونكس بعدما تم نقله وهو في حالة حرجة بعد الاعتداء عليه. وبحسب ما ذكره اليوم السابع يظهر في عدة مقاطع فيديو التي نشرتها الشرطة رجل يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضًا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية، حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية. من جانبها تكثف الشرطة جهودها لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الحادث، وأكدت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.

من أجل دولار واحد.. ضرب مبرح وجريمة قتل مروعة تهز نيويورك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-29 لقي رجل بمدينة نيويورك مصرعه متأثرًا بجراحه، بعد تعرضه لاعتداء مساء الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تعرض للضرب واللكم والركل في الشارع بعد أن سرق منه مجهولون دولارًا أمريكيًا واحدًا .



وفي التفاصيل، فقد أكدت الشرطة الأمريكية أن مواطنًا يدعى خوان فريسنادا يبلغ من العمر 60 عامًا تعرض للضرب المبرح وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بمستشفى برونكس بعدما تم نقله وهو في حالة حرجة بعد الاعتداء عليه.



وبحسب ما ذكره اليوم السابع يظهر في عدة مقاطع فيديو التي نشرتها الشرطة رجل يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضًا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية، حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية.



من جانبها تكثف الشرطة جهودها لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الحادث، وأكدت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 07:45 PM

من أجل دولار واحد.. ضرب مبرح وجريمة قتل مروعة تهز نيويورك مساء الاحتفال بأعياد الميلاد





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لقي رجل بمدينة نيويورك مصرعه متأثرًا بجراحه، بعد تعرضه لاعتداء مساء الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تعرض للضرب واللكم والركل في الشارع بعد أن سرق منه مجهولون دولارًا أمريكيًا واحدًا .



وفي التفاصيل، فقد أكدت الشرطة الأمريكية أن مواطنًا يدعى خوان فريسنادا يبلغ من العمر 60 عامًا تعرض للضرب المبرح وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بمستشفى برونكس بعدما تم نقله وهو في حالة حرجة بعد الاعتداء عليه.



وبحسب ما ذكره اليوم السابع يظهر في عدة مقاطع فيديو التي نشرتها الشرطة رجل يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضًا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية، حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية.



من جانبها تكثف الشرطة جهودها لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الحادث، وأكدت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.