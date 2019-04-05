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مساعد وزير التعليم يتفقد مدارس صامطة بالحد الجنوبي ويزور المرابطين

تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي العاملة بنظام التوأمة، والتقى منسوبيها من إداريين ومعلمين وطلاب وشاركهم بعض الحصص الدراسية، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

من جانب آخر، زار مساعد وزير التعليم الوحدات القتالية المرابطة في الحد الجنوبي، حيث التقى عددًا من قادة ضباط الوحدات المرابطة متفقدًا أحوالهم وناقلاً لهم تحيات وزارة التعليم.

ورافقه وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان، ومدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

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مساعد وزير التعليم يتفقد مدارس صامطة بالحد الجنوبي ويزور المرابطين
سبق

تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي العاملة بنظام التوأمة، والتقى منسوبيها من إداريين ومعلمين وطلاب وشاركهم بعض الحصص الدراسية، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

من جانب آخر، زار مساعد وزير التعليم الوحدات القتالية المرابطة في الحد الجنوبي، حيث التقى عددًا من قادة ضباط الوحدات المرابطة متفقدًا أحوالهم وناقلاً لهم تحيات وزارة التعليم.

ورافقه وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان، ومدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
12:29 AM

مساعد وزير التعليم يتفقد مدارس صامطة بالحد الجنوبي ويزور المرابطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي العاملة بنظام التوأمة، والتقى منسوبيها من إداريين ومعلمين وطلاب وشاركهم بعض الحصص الدراسية، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

من جانب آخر، زار مساعد وزير التعليم الوحدات القتالية المرابطة في الحد الجنوبي، حيث التقى عددًا من قادة ضباط الوحدات المرابطة متفقدًا أحوالهم وناقلاً لهم تحيات وزارة التعليم.

ورافقه وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان، ومدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

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