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المملكة الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا في القدرة على مواجهة الأوبئة

بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) لقياس الجاهزية والاستعداد

تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية في مدى قدرتها وجاهزيتها لمواجهة انتشار الأوبئة؛ بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) الذي يقيس قدرات الأمن الصحي في 195 دولة حول العالم.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي (GHS) أن المملكة العربية السعودية هي الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا من بين 195 دولة، في قدرتها وجاهزيتها على مواجهة الأوبئة، وأظهرت السعودية تحت تصنيف الجاهزية المتوسطة.

وتتمتع السعودية بالمهنية العالية في التعامل مع الكوارث، وكان آخرها التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء؛ حيث التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- لمواجهة الفيروس، والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين والمقيمين.

واتخذت المملكة قرارات عدة لمواجهة الفيروس والتصدي له ومنع انتشاره، وسجلت -ولا تزال تسجل- نجاحًا باهرًا في احتواء الفيروس الذي فتك بعدة دول في العالم.

وتعمل اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد -والمكونة من عدة جهات- على مدار الساعة، ولا تتوانى في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحد من تفشي المرض، بمتابعة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واحتواء الأزمة والحد من تفشي الفيروس.

المملكة العربية السعودية الأمن الصحي العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا في القدرة على مواجهة الأوبئة
سبق

تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية في مدى قدرتها وجاهزيتها لمواجهة انتشار الأوبئة؛ بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) الذي يقيس قدرات الأمن الصحي في 195 دولة حول العالم.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي (GHS) أن المملكة العربية السعودية هي الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا من بين 195 دولة، في قدرتها وجاهزيتها على مواجهة الأوبئة، وأظهرت السعودية تحت تصنيف الجاهزية المتوسطة.

وتتمتع السعودية بالمهنية العالية في التعامل مع الكوارث، وكان آخرها التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء؛ حيث التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- لمواجهة الفيروس، والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين والمقيمين.

واتخذت المملكة قرارات عدة لمواجهة الفيروس والتصدي له ومنع انتشاره، وسجلت -ولا تزال تسجل- نجاحًا باهرًا في احتواء الفيروس الذي فتك بعدة دول في العالم.

وتعمل اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد -والمكونة من عدة جهات- على مدار الساعة، ولا تتوانى في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحد من تفشي المرض، بمتابعة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واحتواء الأزمة والحد من تفشي الفيروس.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:27 PM

المملكة الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا في القدرة على مواجهة الأوبئة

بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) لقياس الجاهزية والاستعداد

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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4,384

تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية في مدى قدرتها وجاهزيتها لمواجهة انتشار الأوبئة؛ بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) الذي يقيس قدرات الأمن الصحي في 195 دولة حول العالم.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي (GHS) أن المملكة العربية السعودية هي الأولى عربيًّا والـ47 عالميًّا من بين 195 دولة، في قدرتها وجاهزيتها على مواجهة الأوبئة، وأظهرت السعودية تحت تصنيف الجاهزية المتوسطة.

وتتمتع السعودية بالمهنية العالية في التعامل مع الكوارث، وكان آخرها التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء؛ حيث التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- لمواجهة الفيروس، والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين والمقيمين.

واتخذت المملكة قرارات عدة لمواجهة الفيروس والتصدي له ومنع انتشاره، وسجلت -ولا تزال تسجل- نجاحًا باهرًا في احتواء الفيروس الذي فتك بعدة دول في العالم.

وتعمل اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد -والمكونة من عدة جهات- على مدار الساعة، ولا تتوانى في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحد من تفشي المرض، بمتابعة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واحتواء الأزمة والحد من تفشي الفيروس.

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