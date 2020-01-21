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رابطة الدوري السعودي: هؤلاء نجوم شهر ديسمبر

حصد الألباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم جائزة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل مدرب لشهر ديسمبر في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعيد بقير لاعب خط وسط فريق أبها أما الجزائري رايس مبولحي فحصل على جائزة أفضل حارس.

وقالت اللجنة الفنية في الرابطة:" إن هاسيك استحق الجائزة بعد تمكنه من الصعود بفريقه من المركز 13 إلى المركز السادس خلال خمس جولات، أما بقير ومبولحي فحصلا على أعلى نسبة تقييم".

مدرب فريق الرائد سعيد بقير رايس مبولحي جائزة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة الدوري السعودي: هؤلاء نجوم شهر ديسمبر
سبق

حصد الألباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم جائزة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل مدرب لشهر ديسمبر في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعيد بقير لاعب خط وسط فريق أبها أما الجزائري رايس مبولحي فحصل على جائزة أفضل حارس.

وقالت اللجنة الفنية في الرابطة:" إن هاسيك استحق الجائزة بعد تمكنه من الصعود بفريقه من المركز 13 إلى المركز السادس خلال خمس جولات، أما بقير ومبولحي فحصلا على أعلى نسبة تقييم".

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:55 PM

رابطة الدوري السعودي: هؤلاء نجوم شهر ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد الألباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم جائزة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل مدرب لشهر ديسمبر في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعيد بقير لاعب خط وسط فريق أبها أما الجزائري رايس مبولحي فحصل على جائزة أفضل حارس.

وقالت اللجنة الفنية في الرابطة:" إن هاسيك استحق الجائزة بعد تمكنه من الصعود بفريقه من المركز 13 إلى المركز السادس خلال خمس جولات، أما بقير ومبولحي فحصلا على أعلى نسبة تقييم".

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