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جامعة الملك فيصل تستحدث برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" كأول برنامج بيني

لتأهيل الإعلاميين المتخصصين في صناعة المحتوى تلبية لاحتياج سوق العمل

صادق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته التاسعة للعام الجامعي ١٤٤1-١٤٤2هـ، والمتضمن الموافقة على اعتماد برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" والمقدم من قسم الاتصال والإعلام بالتعاون مع قسم اللغة العربية في كلية الآداب.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج تعليمية نوعية تخصصية وبينية في جميع مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية.

وبين "العوهلي" أنه تم تشكيل لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها، وذلك في ضوء أربعة منطلقات أساسية تكمن في: الانتقائية في تطوير واستحداث البرامج، وضبط وإدارة الجودة، وكفاءة التشغيل التعليمية، وتطوير الأداء.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة أيدها الله ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والذي يحفز الجامعات من خلال الرؤية التنموية لمستقبل التعليم على بذل مزيد من الجهد للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك ما تحظى به الجامعة على وجه الخصوص من توجيه ومتابعة مستمرة من وزير التعليم ونائبه لدعم توجهات الجامعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج والتخصصات في جميع مراحلها التعليمية.

ومن جانبه أعرب عميد كلية الآداب الدكتور أحمد بن عبدالرحمن السقوفي، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال إجراءات إطلاق هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب، كما يلبي احتياج كثير من المؤسسات وقطاعات العمل في تأهيل عدد من المتخصصين الإعلاميين القادرين على صناعة المحتوى؛ حيث تنطلق فكرة البرنامج من الدمج بين تخصصي الإعلام واللغة.

وقال "السقوفي": إن البرنامج يهدف إلى تقوية لغة القائم بالاتصال وانعكاس ذلك في خطابه الإعلامي، وتطوير قدراته الاتصالية، ويسعى إلى إكساب طلبته مجموعة مهارات تسهل انخراطهم في سوق العمل؛ إذ يهيئهم البرنامج لإنتاج مخرجات إعلامية تتسم بالإبداع اللغوي في الخطاب الإعلامي، عبر إكسابهم المهارات اللغوية اللازمة للخطاب الإعلامي الشفوي والتحريري وتدريبهم على استخدام أحدث التقنيات الإعلامية، بواسطة أحدث الوسائل العلمية والتدريبية.

وحول البدء في القبول في هذا البرنامج بين "السقوفي" أن البرنامج سيكون ضمن البرامج المتاحة للقبول في قسم الاتصال والإعلام لدفعة المقبولين الجدد في العام الجامعي المقبل 1442-1443هـ بإذن الله.

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جامعة الملك فيصل تستحدث برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" كأول برنامج بيني
سبق

صادق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته التاسعة للعام الجامعي ١٤٤1-١٤٤2هـ، والمتضمن الموافقة على اعتماد برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" والمقدم من قسم الاتصال والإعلام بالتعاون مع قسم اللغة العربية في كلية الآداب.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج تعليمية نوعية تخصصية وبينية في جميع مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية.

وبين "العوهلي" أنه تم تشكيل لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها، وذلك في ضوء أربعة منطلقات أساسية تكمن في: الانتقائية في تطوير واستحداث البرامج، وضبط وإدارة الجودة، وكفاءة التشغيل التعليمية، وتطوير الأداء.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة أيدها الله ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والذي يحفز الجامعات من خلال الرؤية التنموية لمستقبل التعليم على بذل مزيد من الجهد للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك ما تحظى به الجامعة على وجه الخصوص من توجيه ومتابعة مستمرة من وزير التعليم ونائبه لدعم توجهات الجامعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج والتخصصات في جميع مراحلها التعليمية.

ومن جانبه أعرب عميد كلية الآداب الدكتور أحمد بن عبدالرحمن السقوفي، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال إجراءات إطلاق هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب، كما يلبي احتياج كثير من المؤسسات وقطاعات العمل في تأهيل عدد من المتخصصين الإعلاميين القادرين على صناعة المحتوى؛ حيث تنطلق فكرة البرنامج من الدمج بين تخصصي الإعلام واللغة.

وقال "السقوفي": إن البرنامج يهدف إلى تقوية لغة القائم بالاتصال وانعكاس ذلك في خطابه الإعلامي، وتطوير قدراته الاتصالية، ويسعى إلى إكساب طلبته مجموعة مهارات تسهل انخراطهم في سوق العمل؛ إذ يهيئهم البرنامج لإنتاج مخرجات إعلامية تتسم بالإبداع اللغوي في الخطاب الإعلامي، عبر إكسابهم المهارات اللغوية اللازمة للخطاب الإعلامي الشفوي والتحريري وتدريبهم على استخدام أحدث التقنيات الإعلامية، بواسطة أحدث الوسائل العلمية والتدريبية.

وحول البدء في القبول في هذا البرنامج بين "السقوفي" أن البرنامج سيكون ضمن البرامج المتاحة للقبول في قسم الاتصال والإعلام لدفعة المقبولين الجدد في العام الجامعي المقبل 1442-1443هـ بإذن الله.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:23 PM

جامعة الملك فيصل تستحدث برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" كأول برنامج بيني

لتأهيل الإعلاميين المتخصصين في صناعة المحتوى تلبية لاحتياج سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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صادق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته التاسعة للعام الجامعي ١٤٤1-١٤٤2هـ، والمتضمن الموافقة على اعتماد برنامج بكالوريوس "الإعلام واللغة" والمقدم من قسم الاتصال والإعلام بالتعاون مع قسم اللغة العربية في كلية الآداب.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج تعليمية نوعية تخصصية وبينية في جميع مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية.

وبين "العوهلي" أنه تم تشكيل لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها، وذلك في ضوء أربعة منطلقات أساسية تكمن في: الانتقائية في تطوير واستحداث البرامج، وضبط وإدارة الجودة، وكفاءة التشغيل التعليمية، وتطوير الأداء.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة أيدها الله ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والذي يحفز الجامعات من خلال الرؤية التنموية لمستقبل التعليم على بذل مزيد من الجهد للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك ما تحظى به الجامعة على وجه الخصوص من توجيه ومتابعة مستمرة من وزير التعليم ونائبه لدعم توجهات الجامعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج والتخصصات في جميع مراحلها التعليمية.

ومن جانبه أعرب عميد كلية الآداب الدكتور أحمد بن عبدالرحمن السقوفي، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال إجراءات إطلاق هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب، كما يلبي احتياج كثير من المؤسسات وقطاعات العمل في تأهيل عدد من المتخصصين الإعلاميين القادرين على صناعة المحتوى؛ حيث تنطلق فكرة البرنامج من الدمج بين تخصصي الإعلام واللغة.

وقال "السقوفي": إن البرنامج يهدف إلى تقوية لغة القائم بالاتصال وانعكاس ذلك في خطابه الإعلامي، وتطوير قدراته الاتصالية، ويسعى إلى إكساب طلبته مجموعة مهارات تسهل انخراطهم في سوق العمل؛ إذ يهيئهم البرنامج لإنتاج مخرجات إعلامية تتسم بالإبداع اللغوي في الخطاب الإعلامي، عبر إكسابهم المهارات اللغوية اللازمة للخطاب الإعلامي الشفوي والتحريري وتدريبهم على استخدام أحدث التقنيات الإعلامية، بواسطة أحدث الوسائل العلمية والتدريبية.

وحول البدء في القبول في هذا البرنامج بين "السقوفي" أن البرنامج سيكون ضمن البرامج المتاحة للقبول في قسم الاتصال والإعلام لدفعة المقبولين الجدد في العام الجامعي المقبل 1442-1443هـ بإذن الله.

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