هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية على خلفية هجمات "أرامكو"

وسائل إعلام محلية بريطانية: أسهم قطاع الطيران انخفضت

هبطت مؤشرات الأسهم في الأسواق الأوروبية اليوم، مع تراجع المستثمرين في الإقبال على المخاطرة وعلى خلفية الهجمات الأخيرة على مرافق نفطية تابعة لأرامكو.

وذكرت وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم أن أسهم قطاع الطيران انخفضت، إذ هبطت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت بنسبة أكثر من 4%.

وهبطت قيمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، مع تراجع الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة اليوم بنسبة 0.6%، وتسجيل مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني أقل الخسائر، حيث تراجعت قيمته بنسبة 0.07%، مدعوماً في ذلك بارتفاع في قيم أسهم شركتي النفط الكبيرتين: بريتش بتروليم وشل.