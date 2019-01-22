قلد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، مساعد مدير شعبة الدوريات العقيد ماجد جيلان، رتبة عقيد عقب صدور قرار ترقيته.
واعتبر جيلان هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الشريف" يقلد "جيلان" رتبة عقيد
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، مساعد مدير شعبة الدوريات العقيد ماجد جيلان، رتبة عقيد عقب صدور قرار ترقيته.
واعتبر جيلان هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، مساعد مدير شعبة الدوريات العقيد ماجد جيلان، رتبة عقيد عقب صدور قرار ترقيته.
"الشريف" يقلد "جيلان" رتبة عقيد
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، مساعد مدير شعبة الدوريات العقيد ماجد جيلان، رتبة عقيد عقب صدور قرار ترقيته.
واعتبر جيلان هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.