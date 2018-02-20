شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن المدينة التعليمية للغة الإنجليزية للبنات

تتكون من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات التحدث بالإنجليزية مع المشاركات

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، وعدد من مديري الإدارات، المدينة التعليمية للغة الإنجليزية (LINGO ZONE)، والذي نظّمه قسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنات.

وتجول "النفيعي" على محتويات وأركان المدينة التعليمية، والتي تحاكي المجتمع الخارجي.

ويهدف المشروع إلى توفير أنموذج بيئة تعليمية حقيقية مماثلة للمجتمع الخارجي تمارس فيه المستفيدة التحدث باللغة الإنجليزية.

وتتكون المدينة من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات الزائرات من المرحلة المتوسطة والثانوية التحدث باللغة الإنجليزية مع الطالبات المشاركات، بالإضافة إلى اكتساب وممارسة المعرفة بطريقة ممتعة وفاعلة عن طريق التعلم باللعب.

كما يوجد بالمدينة التعليمية شارع على شكل حرف U تمارس فيه طالبات المرحلة الابتدائية التعلم باللعب في عدة محطات، بالإضافة لعربة لبيع الفواكه وبيع المشروبات تمارس فيه الطالبات التحدث في حالات البيع والشراء بالإضافة إلى الألعاب.

وتتوفر في المدينة عروض مسرحية يتم فيها عرض بعض المسرحيات باللغة الإنجليزية للزائرات؛ بهدف قياس المعرفة والفهم عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة مع وجود جوائز تحفيزية يتحقق فيها مهارة التحدث والاستماع.

وأبدى المدير العام للتعليم محمد بن عامر النفيعي إعجابه بما شاهده من تنظيم وإعداد وأنموذج لبيئة تعليمية تحاكي المجتمع الخارجي، مقدماً شكره لمديرة مكتب التعليم بشرق الطائف للبنات ولرئيسة ومشرفات شعبة اللغة الإنجليزية بالمكتب وللمدارس المشاركة في المعرض، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة بتنمية مهارات الطالبات في التحدث والاستماع وإتاحة الفرصة للطالبات لممارسة اللغة الإنجليزية خارج الصف الدراسي