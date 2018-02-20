النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن المدينة التعليمية للغة الإنجليزية للبنات

تتكون من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات التحدث بالإنجليزية مع المشاركات

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، وعدد من مديري الإدارات، المدينة التعليمية للغة الإنجليزية (LINGO ZONE)، والذي نظّمه قسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنات.

وتجول "النفيعي" على محتويات وأركان المدينة التعليمية، والتي تحاكي المجتمع الخارجي.

ويهدف المشروع إلى توفير أنموذج بيئة تعليمية حقيقية مماثلة للمجتمع الخارجي تمارس فيه المستفيدة التحدث باللغة الإنجليزية.

وتتكون المدينة من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات الزائرات من المرحلة المتوسطة والثانوية التحدث باللغة الإنجليزية مع الطالبات المشاركات، بالإضافة إلى اكتساب وممارسة المعرفة بطريقة ممتعة وفاعلة عن طريق التعلم باللعب.

كما يوجد بالمدينة التعليمية شارع على شكل حرف U تمارس فيه طالبات المرحلة الابتدائية التعلم باللعب في عدة محطات، بالإضافة لعربة لبيع الفواكه وبيع المشروبات تمارس فيه الطالبات التحدث في حالات البيع والشراء بالإضافة إلى الألعاب.

وتتوفر في المدينة عروض مسرحية يتم فيها عرض بعض المسرحيات باللغة الإنجليزية للزائرات؛ بهدف قياس المعرفة والفهم عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة مع وجود جوائز تحفيزية يتحقق فيها مهارة التحدث والاستماع.

وأبدى المدير العام للتعليم محمد بن عامر النفيعي إعجابه بما شاهده من تنظيم وإعداد وأنموذج لبيئة تعليمية تحاكي المجتمع الخارجي، مقدماً شكره لمديرة مكتب التعليم بشرق الطائف للبنات ولرئيسة ومشرفات شعبة اللغة الإنجليزية بالمكتب وللمدارس المشاركة في المعرض، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة بتنمية مهارات الطالبات في التحدث والاستماع وإتاحة الفرصة للطالبات لممارسة اللغة الإنجليزية خارج الصف الدراسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن المدينة التعليمية للغة الإنجليزية للبنات
سبق

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، وعدد من مديري الإدارات، المدينة التعليمية للغة الإنجليزية (LINGO ZONE)، والذي نظّمه قسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنات.

وتجول "النفيعي" على محتويات وأركان المدينة التعليمية، والتي تحاكي المجتمع الخارجي.

ويهدف المشروع إلى توفير أنموذج بيئة تعليمية حقيقية مماثلة للمجتمع الخارجي تمارس فيه المستفيدة التحدث باللغة الإنجليزية.

وتتكون المدينة من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات الزائرات من المرحلة المتوسطة والثانوية التحدث باللغة الإنجليزية مع الطالبات المشاركات، بالإضافة إلى اكتساب وممارسة المعرفة بطريقة ممتعة وفاعلة عن طريق التعلم باللعب.

كما يوجد بالمدينة التعليمية شارع على شكل حرف U تمارس فيه طالبات المرحلة الابتدائية التعلم باللعب في عدة محطات، بالإضافة لعربة لبيع الفواكه وبيع المشروبات تمارس فيه الطالبات التحدث في حالات البيع والشراء بالإضافة إلى الألعاب.

وتتوفر في المدينة عروض مسرحية يتم فيها عرض بعض المسرحيات باللغة الإنجليزية للزائرات؛ بهدف قياس المعرفة والفهم عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة مع وجود جوائز تحفيزية يتحقق فيها مهارة التحدث والاستماع.

وأبدى المدير العام للتعليم محمد بن عامر النفيعي إعجابه بما شاهده من تنظيم وإعداد وأنموذج لبيئة تعليمية تحاكي المجتمع الخارجي، مقدماً شكره لمديرة مكتب التعليم بشرق الطائف للبنات ولرئيسة ومشرفات شعبة اللغة الإنجليزية بالمكتب وللمدارس المشاركة في المعرض، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة بتنمية مهارات الطالبات في التحدث والاستماع وإتاحة الفرصة للطالبات لممارسة اللغة الإنجليزية خارج الصف الدراسي

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:09 PM

شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن المدينة التعليمية للغة الإنجليزية للبنات

تتكون من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات التحدث بالإنجليزية مع المشاركات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
3,056

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، وعدد من مديري الإدارات، المدينة التعليمية للغة الإنجليزية (LINGO ZONE)، والذي نظّمه قسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنات.

وتجول "النفيعي" على محتويات وأركان المدينة التعليمية، والتي تحاكي المجتمع الخارجي.

ويهدف المشروع إلى توفير أنموذج بيئة تعليمية حقيقية مماثلة للمجتمع الخارجي تمارس فيه المستفيدة التحدث باللغة الإنجليزية.

وتتكون المدينة من 12 ركناً تمارس فيها الطالبات الزائرات من المرحلة المتوسطة والثانوية التحدث باللغة الإنجليزية مع الطالبات المشاركات، بالإضافة إلى اكتساب وممارسة المعرفة بطريقة ممتعة وفاعلة عن طريق التعلم باللعب.

كما يوجد بالمدينة التعليمية شارع على شكل حرف U تمارس فيه طالبات المرحلة الابتدائية التعلم باللعب في عدة محطات، بالإضافة لعربة لبيع الفواكه وبيع المشروبات تمارس فيه الطالبات التحدث في حالات البيع والشراء بالإضافة إلى الألعاب.

وتتوفر في المدينة عروض مسرحية يتم فيها عرض بعض المسرحيات باللغة الإنجليزية للزائرات؛ بهدف قياس المعرفة والفهم عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة مع وجود جوائز تحفيزية يتحقق فيها مهارة التحدث والاستماع.

وأبدى المدير العام للتعليم محمد بن عامر النفيعي إعجابه بما شاهده من تنظيم وإعداد وأنموذج لبيئة تعليمية تحاكي المجتمع الخارجي، مقدماً شكره لمديرة مكتب التعليم بشرق الطائف للبنات ولرئيسة ومشرفات شعبة اللغة الإنجليزية بالمكتب وللمدارس المشاركة في المعرض، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة بتنمية مهارات الطالبات في التحدث والاستماع وإتاحة الفرصة للطالبات لممارسة اللغة الإنجليزية خارج الصف الدراسي

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة