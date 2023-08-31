صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي، لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.. فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه؛ وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم.

الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-31 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي، لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.. فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه؛ وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:34 AM

الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى محطات الوقود





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي، لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.. فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه؛ وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.