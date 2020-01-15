"أدبي الأحساء" يصدر تقريره السنوي لـ٢٠١٩م

٩٥ متحدثاً شاركوا بالبرامج المنبرية على مدار العام

أصدر نادي الأحساء الأدبي تقريره السنوي للعام ٢٠١٩م المشتمل على التقرير الإعلامي للملف الصحفي للعام ٢٠١٩م والتقرير الإعلامي لفعاليات النادي للعام ٢٠١٩م.

وتناول التقرير بشقيه، أبرز الفعاليات التي نفّذها النادي خلال هذا العام وعددها والمتحدثين فيها، كما تناول التغطيات الإعلامية ودور تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية في إبراز هذه الفعاليات، وقد أظهر التقرير عدد الفعاليات حسب موضوعها موزعة على أشهر العام.

وقال التقرير: بلغ عدد الفعاليات المتنوعة ثماني وستين فعالية جاءت وفق اهتمامات النادي موضحة بالتفصيل في التقرير كما بين التقرير أسماء المتحدثين في هذه الفعاليات وضيوفها موزعة على الأشهر، وقد بلغ عدد المتحدثين في البرامج المنبرية "٩٥" متحدثاً، بينما بلغ عدد المشاركين في أوبريت "قوافل المجد" أكثر من 60 مشاركاً من الشباب والشابات.

وأضاف: بلغ عدد الأخبار التي غطت هذه الفعاليات "٣٣٩" خبراً، بينما بلغ عدد الحضور لهذه الفعاليات في مقر النادي رجالاً ونساءً "١٠٠٣٩" شخصاً من مختلف الفئات العمرية أكثرهم من فئة الشباب، أما عدد الوسائط فقد بلغ "٧٢٣"، بينما بلغ عدد مشاهدي البث المباشر على تطبيق النادي "٣٦٧١٣"، أما مشاهدات إعلانات الفعاليات فقد بلغ "٣٧٧١٢٣" مشاهدة، بينما بلغ عدد مشاهدي التغريدات على تطبيق النادي "٢.٠٤٠.١٠٠".

وأردف التقرير: كانت الدول الأكثر تفاعلاً هي المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأردن والبحرين، وقد تضمّن التقرير عدد الحملات التي أطلقها النادي، حيث بلغت خمس حملات على النحو التالي: حملة "معاً لحماية الوطن من رؤوس الفتن"، وحملة "أدبي الأحساء الوطن أولاً"، وحملة "برامج أدبي الأحساء الرمضانية" وحملة "أدبي الأحساء صيفي ثقافي"، وحملة "برامج اليوم الوطني ٨٩"، بينما بلغت إصدارات النادي في هذا العام أكثر من ثلاثين إصداراً منوعاً، وسيكون التقرير بإذن الله متاحاً بكامل تفاصيله على تطبيق النادي لمن يريد الاطلاع عليه.

من ناحيته، قال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: التقرير بجزئيه سيكون متاحاً على تطبيق النادي في غضون الأيام القليلة القادمة.

وشكر "الشهري" مثقفي ومثقفات الأحساء والمجتمع الأحسائي الذين تفاعلوا مع النادي وبرامجه، موضحاً أن لدى النادي خطة طموحة للعام ٢٠٢٠ م تتوافق وطموح الأحسائيين.