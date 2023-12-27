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أنباء عن وقوع "انقلاب" في الصومال.. وهنا أول رد أمريكي رسمي

وزير الإعلام: رئيس الوزراء يواصل مهامه رغم انتشار الأمن حول مكتبه

دعت السفارة الأمريكية في الصومال، اليوم الاثنين، المسؤولين إلى خفض التصعيد، بعد تعليق مهام رئيس الحكومة بقرار من رئيس البلاد.

جاء ذلك التطور بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف عمر: إن قرار الرئيس محمد عبدالله محمد، تعليق سلطات رئيس الوزراء؛ "انقلاب غير مباشر".

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر؛ لكنه لن ينتصر".

ووفق "روسيا اليوم"، كان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو، قد علّق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبلُ في مواجهة سابقة، في بيان: إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارًا للتحقيق في اتهامات بأن "روبلي" استحوذ على أرض بالتزوير.

وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورًا، ويرى المحللون أنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي تعليق سلطات "روبلي"، بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبدالحميد محمد ديرر؛ انتظارًا لتحقيقات مماثلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن وقوع "انقلاب" في الصومال.. وهنا أول رد أمريكي رسمي
سبق

دعت السفارة الأمريكية في الصومال، اليوم الاثنين، المسؤولين إلى خفض التصعيد، بعد تعليق مهام رئيس الحكومة بقرار من رئيس البلاد.

جاء ذلك التطور بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف عمر: إن قرار الرئيس محمد عبدالله محمد، تعليق سلطات رئيس الوزراء؛ "انقلاب غير مباشر".

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر؛ لكنه لن ينتصر".

ووفق "روسيا اليوم"، كان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو، قد علّق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبلُ في مواجهة سابقة، في بيان: إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارًا للتحقيق في اتهامات بأن "روبلي" استحوذ على أرض بالتزوير.

وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورًا، ويرى المحللون أنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي تعليق سلطات "روبلي"، بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبدالحميد محمد ديرر؛ انتظارًا لتحقيقات مماثلة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:20 PM

أنباء عن وقوع "انقلاب" في الصومال.. وهنا أول رد أمريكي رسمي

وزير الإعلام: رئيس الوزراء يواصل مهامه رغم انتشار الأمن حول مكتبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت السفارة الأمريكية في الصومال، اليوم الاثنين، المسؤولين إلى خفض التصعيد، بعد تعليق مهام رئيس الحكومة بقرار من رئيس البلاد.

جاء ذلك التطور بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف عمر: إن قرار الرئيس محمد عبدالله محمد، تعليق سلطات رئيس الوزراء؛ "انقلاب غير مباشر".

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر؛ لكنه لن ينتصر".

ووفق "روسيا اليوم"، كان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو، قد علّق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبلُ في مواجهة سابقة، في بيان: إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارًا للتحقيق في اتهامات بأن "روبلي" استحوذ على أرض بالتزوير.

وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورًا، ويرى المحللون أنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي تعليق سلطات "روبلي"، بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبدالحميد محمد ديرر؛ انتظارًا لتحقيقات مماثلة.

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